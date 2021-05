I giocatori da schierare al fantacalcio per la 36° giornata di Serie A: Reina tra i pali, in avanti Osimhen, Muriel e Immobile

GENOVA – Tempo di verdetti per il campionato di Serie A, che, con Inter già Campione d’Italia e Crotone e Parma già matematicamente retrocesse, si appresta ad affrontare la trentaseiesima giornata, che si articola su tre giorni: 12, 13 e 14 maggio. Si comincia martedì pomeriggio, con Napoli – Udinese. Andiamo a vedere i consigli fantacalcio per questa giornata di Fantacalcio iniziando dal portiere Reina, che vedremo in campo all’Olimpico dove la Lazio cercherà di ottenere contro il Parma punti preziosi in ottica: riuscirà il numero uno spagnolo a mantenere la porta inviolata con il club orobico?

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto difensivo partiamo subito da AugelloHernandez, il laterale francese del Milan, che con cinque gol segnati e almeno cinque assist serviti in una singola stagione di Serie A ha superato il record di Abate. Concludiamo con Biraghi della Fiorentina che contro il Cagliari si giocherà le ultime carte per ottenere la convocazione in Nazionale.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Soriano, che con 35 presenze é il giocatore più utilizzato da Mihajlovic al Bologna. Al suo fianco mettiamo Politano e Brahim Diaz. Per il primo vale lo stesso discorso di Biraghi: cercherà di attirare l’attenzione del CT Mancini: il più giovane giocatore del Milan a segnare in casa della Juventus in Serie A. Concludiamo con Malinowski, che contro il Parma ha siglato il suo ottavo gol stagionale.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante schieriamo Osimhen del Napoli, in forma eccezionale. Al centro Muriel, autore di un prova convincente e di una doppietta contro il Parma. Infine Immobile, che, anche se con la Fiorentina é rimasto a secco, é tornato a essere un problema per tutte le difese avversarie: con lui appuntamento contro il Parma.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2020-2021, 36° giornata