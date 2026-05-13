Consigli fantacalcio, 37° giornata Serie A 2025/2026

I giocatori da schierare al fantacalcio per la 37a giornata di Serie A: Martinez tra i pali; in avanti Lautaro, Hojlund e Vlahovic

MILANO – Con l’Inter matematicamente Campione con tre turni in anticipo, il campionato di calcio di Serie A 2025/2026 affronta la trentaseiesima giornata. Il turno si giocherà tral’8 e l’11 maggio 2026. Ad aprirlo sarà venerdì sera alle 20.45 Torino-Sassuolo. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

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Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Tra i pali puntiam su Martinez (Inter). Arriva da una serie di prestazioni solide, caratterizzate da una grande reattività tra i pali e, soprattutto, da una dote fondamentale per il gioco moderno: l’abilità con i piedi. La sua precisione nei passaggi lunghi permette spesso di saltare la prima linea di pressione avversaria.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa restiamo partiamo da Palestra (Atalanta). Il giovane talento nerazzurro si è ormai ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni di Palladino. Arriva da una prestazione solida nell’ultima trasferta. In questa stagione ha già messo a referto 1 gol e 4 assist. Al centro inseriamo Solet (Udinese). Centrale fisico e di posizione. Nelle ultime uscite è stato il perno della difesa friulana, garantendo una media voto vicina alla sufficienza piena.

Chiudiamo il blocco difensivo con Dimarco (Inter). L’arma impropria dell’Inter da Scudetto. Viene descritto come uno dei migliori interpreti mondiali del ruolo quest’anno. Con una precisione nei cross , è il regista occulto di Chivu. Nelle ultime partite è stato fondamentale per ampiezza e calci piazzati: un “must-have” assoluto che gioca quasi da attaccante aggiunto.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Per il centrocampo cominciamo da Baturina (Como): La rivelazione del centrocampo lariano. Ha una percentuale alta di precisione nei passaggi e una grande capacità di mandare i compagni in porta. È un giocatore di qualità che garantisce quasi sempre il voto. Al centro mettiamo Ismael Koné (Sassuolo): Un equilibratore prezioso. Alterna prestazioni da 7 in pagella a qualche passaggio a vuoto, ma la sua propensione all’inserimento lo rende pericoloso in zona gol. Ha già segnato 6 reti in questo campionato, equamente divise tra casa e trasferta.

Al suo fianco McTominay (Napoli). Il top di reparto. Nonostante una tecnica a tratti essenziale, la sua fisicità nei colpi di testa lo rende letale. Ha realizzato 9 gol stagionali. Nelle ultime giornate è apparso in leggera flessione fisica, ma resta un rigorista aggiunto e un titolare inamovibile. Sull’altra fascia Zielinski (Inter): Ha trovato continuità nel finale di stagione nerazzurro. Nell’ultimo match contro la Lazio (vinto 3-0) ha orchestrato bene la manovra. Anche se non segna con la frequenza degli anni passati, la sua capacità di rifinitura assicura spesso assist preziosi.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Il primo nome per l’attacco é quello di Lautaro Martinez (Inter): Il capitano è in uno stato di grazia assoluto. Trascinatore dello scudetto, ha recentemente firmato una doppietta contro la Roma e ha segnato anche nell’ultimo successo contro la Lazio. È il capocannoniere e il punto di riferimento totale. Al centro mettiamo Hojlund (Napoli). Tornato prepotentemente protagonista in Serie A con la maglia azzurra. Ha raggiunto la doppia cifra (10 gol) e nell’ultimo periodo ha mostrato una crescita fisica devastante.

È un attaccante che partecipa molto alla manovra e attacca la profondità come pochi altri in Europa. Chiudiamo con Vlahovic (Juventus). Nelle ultime due partite ha segnato 2 gol consecutivi (contro Lecce e Verona). Nonostante qualche voto basso nel periodo centrale della stagione, sta chiudendo il campionato in crescendo, cercando di migliorare il proprio score personale in vista della volata finale.

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