I giocatori da schierare al fantacalcio per la 9° giornata di Serie A: Musso tra i pali; in avanti Vlahovic, Immobile e Quagliarella

TORINO – Archiviate le Coppe Europee, si riparte subito con la nona giornata del campionato di Serie A 2021/2022, che si articola su tre giorni, dal 22 al 24 ottobre: si comincia venerdì pomeriggio con Torino – Genoa. Andiamo a vedere i consigli per questo turno di Fantacalcio per il la “Top 11” iniziando da Musso, che potremo vedere difendere la porta dell’Atalanta con una gran voglia di far bene visto che avrà di fronte la sua ex squadra, l’Udinese.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto difensivo a tre, partiamo da Bremer, tra i migliori in campo del Torino nella sfida contro il Napoli. A fianco a lui Zappacosta, che per quanto non sia ancora al top, ha avuto un buon avvio di stagione nell’Atalanta di Gasperini. Concludiamo con Milenkovic, punto di riferimento e garanzia nella Fiorentina di Italiano.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Bajrami. vero gioiello dell’Empoli che finora ha collezionato due gol e un assist. In mezzo al campo Felipe Anderson, finora quasi sempre decisivo nella Lazio di Sarri, e Pobega, in costante crescita nel Torino di Juric. Concludiamo con Chiesa, che in questo inizio di stagione si sta confermando tra i giocatori più importanti della Juventus di Allegri, e che secondo voci di mercato, Ancelotti vorrebbe con sé al Real Madrid.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente schieriamo Vlahovic, indispensabile alla Fiorentina di Italiano anche se indiscrezioni di mercato lo vorrebbero in partenza a gennaio. Al suo fianco Immobile, motivato anche per il fatto di essere a due sole reti di distanza dal record dei 159 gol di Silvio Piola con la maglia della Lazio. Infine i blucerchiato Quagliarella, che troverà di fronte il Cagliari, una delle sue “vittime” preferite.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2021-2022, 9° giornata