Porto – Milan, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Porto – Milan del 19 ottobre 2021, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League

OPORTO – Tutto pronto per l’inizio di Porto – Milan, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: formazioni ufficiali a partire dalle ore 20 circa. Diretta live sul nostro sito a partire dalle ore 21.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Sergio Conceicao dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Diogo Costa in porta, pacchetto difensivo composto da Joao Mario e Wendell sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pepe e Marcano. A centrocampo Uribe e Sergio Oliveira in cabina di regia mentre davanti spazio a Otavio, Corona e Luis Diaz alle spalle di Taremi. Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Tatarusanu in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Kalulu sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Tomori. A centrocampo Bennacer e Tonali in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Krunic e Leao alle spalle di Giroud.

Le formazioni ufficiali di Porto – Milan

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Corona, Luís Díaz; Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao (da confermare)

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Kalulu; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud. Allenatore: Pioli (