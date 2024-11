I convocati dell’11° giornata di Serie A 2024/2025

Lobotka out per Napoli-Atalanta, Dovbyk in forse per la trasferta di Verona, Tavares squalificato in Lazio-Cagliari

Si apre con Bologna-Lecce la giornata numero del campionato di Serie A 2024/2025. Piuttosto lunga la lista degli assenti: Lykogiannis, El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi, Erlic, Marchwinski, Burnete, Berisha, Bonifazi e Hasa. Alle ore 18 la Juventus gioca in casa dell’Udinese dovendo fare a meno di Bremer, Douglas Luzi, Milik e Gonzalez mentre tra i friulani squalificato Touré, indisponibili Kirstensen, Sanchez e Atta. Alle ore 20.45 si gioca Monza-Milan. I brianzoli senza Cragno, Gagliardini, Forson, Petagna e Sensi mentre i rossoneri senza Gabbia, Bennacer e Florenzi; in forse Abraham.

Attesissimo lunch match di giornata Napoli-Atalanta dove non saranno presenti da una parte Lobotka, dall’altra Scalvini e Scamacca. Alle ore 15 c’è Torino-Fiorentina con assenti Schuurs, Ilic, Zapata e Gudmundsson mentre in dubbio Pongracic, Kean e Cataldi. Alle ore 18 la Roma in casa del Verona senza Saelemaekers ed Hermoso e con Dovbyk in forse mentre gli scaligeri non avranno Belahyane e Tchatchoua per squalifica mentre sono indisponibili Dawidowicz, Frese, Cruz e Okou con quest’ultimo che potrebbe essere convocato. Alle ore 20.45 l’Inter ospita il Venezia senza il solo Carlos Augusto mentre tra i lagunari out Bjarkason.

Posticipo del lunedì Parma-Genoa dove saranno assenti Circati, Hernani e Kowalski da una parte, Gollini, Bani, De Winter, Messias, Malinovskyi, Ekuban, Ankeye, Vitinha e Nortonh-Cuffy dall’altra. Sempre alle ore 18.30 si gioca Empoli-Como con due squalificati ovvero Goglichidze e Branoder mentre sono out Perisan, Ebuehi, Sebastiano Esposito, Sazanov, Perron e Van Der Brempt. Sulla via del recupero Baselli e Sergi Roberto. Alle 20.45 la Lazio ospita il Cagliari con Tavares squalificato e con Rovella out e Zaccagni in forse. Solo Jankto assente tra i sardi.

I giocatori di Serie A convocati per l’11° giornata

BOLOGNA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Holm, Lucumi, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.

JUVENTUS

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi, Gil Puche

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Adzic, Weah, Mbangula

LECCE

Portieri: Borbei, Falcone, Früchtl, Samooja

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard

Centrocampisti: Coulibaly, Kaba, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Banda, Dorgu, Krstović, Morente, Pierotti, Rebić, Sansone

MONZA

Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza.

Difensori: Izzo, Caldirola, Pablo Mari, D’Ambrosio, Carboni, Kyriakopoulos, Postiglione, Birindelli.

Centrocampisti: Pedro Pereira, Valoti, Pessina, Bianco, Ciurria, Bondo.

Attaccanti: Caprari, Djuric, Maldini, Maric, Mota Carvalho, Vignato.