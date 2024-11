I consigli del giorno 4 novembre 2024 sono dedicati ai posticipi di Serie A, Premier League, Liga e Girone C di Serie C

Lunedì 4 novembre si giocano i posticipi di Serie A, Premier League, Liga e Girone C di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Fulham-Brentford 1 (ore 21)

Gara valida per la decima giornata di Premier League. Il Fulham viene dal pari esterno per 1-1 contro l’Everton ed é dodicesimo con 12 punti. Il Brentford é reduce da ed é undicesimo a quota 13.

Empoli-Como 1 (ore 18.30)

Gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. L’Empoli viene dallo stop casalingo per 0-3 contro l’Inter ed é tredicesimo con punti. Il Como é reduce dall’1-5 rimediato contro la Lazio ed é quindicesimo a quota 9.

Parma-Genoa 1 (ore 18.30)

Incontro valevole per l’undicesima giornata di Serie A. I Ducali, dopo aver bloccato sul 2-2 la Juventus, sono tredicesimi a quota 9. Il loro percorso racconta di una partita vinta, sei pareggiate e tre perse, quattordici reti realizzate e sedici incassate. Il Genoa, arriva da due stop consecutivi (3-0 rimediato all’Olimpico contro la Lazio e 0-1 contro la Fiorentina). Sono ultimi con 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte, sette gol fatti e ventuno subiti.

Lazio-Cagliari 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per l’undicesima giornata di Serie A. La Lazio ha ottenuto sette vittorie nelle ultime otto gare disputate. ultima delle quali quella esterna per 1-5 contro il Como. I biancocelesti sono sesti con 19 punti. a tre lunghezze dalle seconde, che però hanno già giocato.. Il Cagliari é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Bologna ed é sedicesimo a quota 9.

Celta Vigo-Getafe 1 ()ore 21

Match valido per la dodicesima giornata di Liga. Il Celta Vigo viene dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Leganes ed é tredicesimo con 13 punti. Il Getafe é reduce dal pari casalingo per 1-1 contro il Valencia ed é sedicesimo a quota 10.

Cavese-Foggia 1 (ore 20.30)

Match valido per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. La Cavese viene dal successo esterno per 1-3 contro il Messina ed é dodicesimo con 14 punti. Il Foggia é reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro l’Audace Cerignola ed é diciassettesimo a quota 10.

