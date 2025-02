I convocati della 25° giornata di Serie A 2024/2025

In forse Patric e Dia per Lazio-Napoli, Thuram potrebbe saltare Juventus-Inter assieme a Cambiaso. Kean squalificato in Fiorentina-Como

Venerdì 14 febbraio alle 20:45 si apre la 25esima giornata di Serie A con l’anticipo Bologna-Torino. Squalificato Ricci i granata dovranno rinunciare anche a Schuurs, Tameze, Zapata e Njie mentre tra i rossoblù ancora out Odgaard con Ferguson che potrebbe recuperare dalla lesione di grado lieve ai flessori della coscia destra. Il programma di sabato partirà alle 15 con Atalanta–Cagliari. Dea senza i soliti Scalvini, Kolasinac, Scamacca e Kossounou spera di rivedere tra i convocati Lookman alle prese con un trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale e Maldini (risentimento muscolare adduttore sinistro). Nicola con il dubbio Gaetano per via della contusione al ginocchio. Big match alle ore 18 tra Lazio e Napoli. Non ci saranno Hysaj, Vecino, Olivera, Spinazzola e Neres; in forse Patric (ispessimento al tendine del malleolo) e Dia (distorsione alla caviglia destra). Alle 20:45 spazio a Milan-Verona con uno squalificato per parte ovvero Tomori e Ghilardi. Out Emerson Royal, Frese, Serdar, Harroui e Tengstedt mentre da valutare Loftus-Cheek (problema ai flessori della coscia destra) e Rocha Livramento (edema al retto addominale destro).

Lunch match della giornata Fiorentina-Como con Kean e Fadera squalificati. Tra i viola assenti anche Bove mentre Pablo Marì e Adlì in dubbio. Il primo per noie muscolari all’adduttore il secondo per un problema alla caviglia. Dall’altra parte fuori Alberto Moreno, Vojvoda, Sergi Roberto, Kempf e Azon con Van der Brempt (noie muscolari) e Gabrielloni (problema muscolare al polpaccio) in forse. Alle 15 scontro salvezza tra Monza e Lecce. Brianzoli senza Gagliardini e Pessina e con tanti in dubbio: Caldirola e d’Ambrosio (infiammazione tendinea), Birindelli (noie fisiche), Caprari (risentimento muscolare), Akpa Akpro (problema fisico), Turati (problema muscolare). In casa giallorossa out Marchwinski e in forse Gaspar (trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale mediale ed interessamento del legamento crociato posteriore), Banda (frattura malleolo caviglia sinistra) e Berisha (influenza).

Stesso orario per Udinese-Empoli con lo squalificato Marianucci e gli infortunati Okoye, Touré, Viti, Ebuehi, Haas, Solbakken, Sazanov e Pellegri; in forse Ismajili (problema fisico), Fazzini (noie muscolari) e Anjorin (problema muscolare). Alle ore 18 la Roma fa visita al Parma con lo squalificato Cristante e con Dybala che accusa un problema fisico e resta in forse. Tra i ducali fuori Circati, Osorio, Charpentier, Kowalski e Djuric; da valutare Valenti (noie muscolari) e e Mihaila (problema muscolare). Secondo big match di giornata quello tra Juventus e Inter. Indisponibili Bremer, Cabal, Milik, Kalulu e Di Gennaro, in forse Cambiaso e Thuram.

Il quadro si completa lunedì con Genoa-Venezia. Indisponibili Badelji, Thorsby, Malinovskyi, Ahanor, Svoboda, Sagrado e Stankovic mentre in forse Cornet che accusa noie muscolari.

I giocatori di Serie A convocati per la 25° giornata

in aggiornamento