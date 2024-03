I convocati della 27° giornata di Serie A 2023/2024

Dubbio Patric e indisponibili Rovella e Pobega in Lazio-Milan, Bologna senza Soumaoro a Bergamo, Allegri con tre giocatori da monitorare per Napoli

Il big match Lazio–Milan apre la 27esima giornata di Serie A. Tra le fila biancocelesti non sarà disponibile Rovella mentre è in dubbio Patric. Pioli ancora senza Jovic squalificato e con l’indiponibilità di Pobega. Sabato 2 marzo si parte alle ore 15 con Udinese–Salernitana dove non ci sarà Kristensen fermato per un turno dal giudice sportivo mentre out Bijol, Ebosse, Deulofeu e Gyomber con Pirola, Pierozzi e Boateng in forse. Alle ore 17 trasferta della Roma a Monza senza Karsdorp e Abraham mentre dall’altra parte da valutare Ciurria, assenti Vignato e Caprari mentre Izzo e Gomez sono squalificati. Alle 20.45 troviamo Torino–Fiorentina dove saranno indisponibili Schuurs, Tameze, Lovato, Martinez Quarta e Christensen mentre in dubbio Vojvoda e Castrovilli.

Lunch match della domenica quello tra Verona e Sassuolo. Rose quasi al completo con Cruz unico assente tra i gialloblù e con Viti e Erlic in forse tra i neroverdi. Alle ore 15 si affrontano Empoli e Cagliari con gli infortunati Grassi, Mancosu, Pavoletti mentre da valutare Caputo, Zurkowski, Sulemana e Hatzidiakos. Stesso orario per Frosinone–Lecce dove saranno indisponibili Marchizza, Oyono, Mateus Lusuardi, Kalaj, Bonifazi e Brancolini. Alle ore 18 grande attesa per Atalanta–Bologna dove sono da monitorare le condizioni di Palomino mentre Thiago Motta non avrà a disposizione Soumaoro. Alle 20.45 altra sfida da non perdere con Napoli–Juventus. Non vedremo in campo Cajuste, Perin, De Sciglio, McKennie e Rabiot, in forse Ngonge, Danilo e Chiesa. Posticipo di giornata quello di lunedì alle 20.45 tra Inter e Genoa. Tra i nerazzurri non ci saranno Cuadrado, Calhanoglu e Sensi con Acerbi, Frattesi e Thuram in forse; tra i rossoblù out Matturro e dubbi per Vazquez.

I giocatori di Serie A convocati per la 27° giornata

FIORENTINA

Portieri: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Nico Gonzalez, Ikone, Nzola, Sottil.

LAZIO

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.

MONZA

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori

Difensori: Donati, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, Birindelli, Pablo Marì, A. Carboni, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Zerbin, V. Carboni, Pessina, Bondo, Ciurria

Attaccanti: Colombo, Djuric, Maldini, Colpani, Mota Carvalho, Popovic

SALERNITANA

Portieri: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa.

Difensori: Bradaric, Ferrari, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli.

Centrocampisti: Basic, Candreva, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato.

Attaccanti: Dia, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.