I convocati della 35° giornata di Serie A 2024/2025

Napoli a Lecce senza Buongiorno, Juan Jesus e Neres, in forse Anguissa, Ranieri squalificato in Roma-Fiorentina, Lautaro salta la sfida con il Verona

La partita Torino-Verona di venerdì 2 maggio apre la 35esima giornata di Serie 2024/2025. Tra i granata squalificato Lazaro mentre indisponibili Schuurs, Ricci, Zapata, Njie e Salama. Dall’altra parte out Svoboda e Sagrado con Ellertsson (noie fisiche) e Schingtienne (noie fisiche) in forse. Sabato si parte con Cagliari-Udinese. Bianconeri privi di Ehzibue e Payero mentre infortunati Thauvin, Lucca e Touré con Zemura (fascite plantare) e Ekkelenkamp (noie fisiche) in forse. Tra i sardi non vedremo Mina. Stesso orario per Parma-Como con lunga lista di assenti: Estevez, Bernabé, Mihaila, Charpentier, Almqvist, Cancellieri, Kowalski, Vogliacco, Dossena, Sergi Roberto e Diao; in forse Azon per un fastidio al ginocchio. Alle ore 18 trasferta a Lecce per il Napoli. Conte senza Buongiorno, Juan Jesus e Neres, incerto il recupero di Anguissa (contusione al bacino). Tra le fila dei salentini stagione finita sia per Machwinski che Jean. Alle 20:45 l’Inter ospita il Verona. Ben tre gli squalificati del match ovvero Calhanoglu, Coppola e Ghilardi; indisponibili Pavard, Lautaro, Dawidowicz e Harroui.

Lunch match della domenica è Empoli-Lazio. Toscani con Grassi e Henderson squalificati mentre indisponibili saranno Kouamé, Haas, Zurkowski, Maleh, Sazanov e Pellegri cui rispondono Patric e Nuno Tavares con Lazzari che accusa noie fisiche ma potrebbe farcela. Alle ore 15 l’Atalanta in casa del Monza. Brianzoli con Carboni squalificato e senza Zeroli, Izzo, d’Ambrosio, Gagliardini, Pessina, Ganvoula e Keita. Dea senza Scalvini, Kolasinac, Scamacca e Palestra mentre Posch spera di esserci alle prese con una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Alle ore 18 big match Roma-Fiorentina. Squalificato Ranieri, indisponibili Dybala, Dodo’, Cataldi e Bove. Altro match da non perdere quello in chiave Champions League delle 20:45 tra Bologna e Juventus. Yildiz fermato dal giudice sportivo mentre infortunati saranno Holm, Ndoye, Pedrola, Bremer, Gatti, Cabal, Milik e Kelly con Koopmeiners in forse per un affaticamento al tendine di Achille.

Posticipo del lunedì quello tra Genoa e Milan. Diversi assenti tra i grifoni ovvero Miretit, Matturro, Malinovsky, Ekuban, Onana e Cuenca con Cornet (noie fisiche) in forse come sponda rossonera Jovic (problema alla schiena) ed Emerson Royal (lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro).

