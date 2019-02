Coppa del Re 2018/2019 – Il resoconto delle due semifinali

Pareggio al Camp Nou con Bale che grazia il Barcellona. Gameiro aggancia il Betis nel recupero. Rimandato tutto tra tre settimane.

BARCELLONA – Questa settimana quattro squadre della Liga sono scese in campo per giocare l’andata delle semifinali di Coppa del Re. Il sorteggio ci ha regalato il “Clasico” da una parte e Betis Siviglia – Valencia dall’altra. La prima sfida si è disputata mercoledì sera al Camp Nou: il Barcellona, arrivato in semifinale rimontando il 2-0 subito contro il Siviglia con un 6-1, non è andato oltre l’1-1 contro il Real Madrid. Durante la partita i “blancos” si sono portati in vantaggio al sesto minuto con Lucas Vazquez, servito perfettamente da Benzema. Sempre nel primo tempo Navas ha salvato il Real ipnotizzando Malcom in uno contro uno. Proprio il brasiliano, circa dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo, ha trovato il gol del pareggio ribattendo in rete la palla dopo che la stessa era stata respinta dal palo su un tiro di Suarez. A dieci minuti dalla fine Bale ha mancato il gol vittoria temporeggiando troppo con la porta dei padroni di casa sguarnita. Rimandato, dunque, tutto al 27 febbraio quando le due compagini si sfideranno al Santiago Bernabeu.

Nella seconda semifinale, svolta nella giornata di giovedì, il Betis ha ricevuto la visita del Valencia al “Villamarìn”. La sfida si è accesa nell’ultimo minuto del primo tempo quando Garcia ha sfruttato una torre di testa per mettere la palla alle spalle di Domenech e portare in vantaggio i padroni di casa. Al nono minuto della ripresa è stato Joaquin a raddoppiare per i bianco-verdi segnando direttamente da calcio d’angolo. Al 70′ il Valencia ha accorciato le distanze grazie ad una rete di Cheryshev che con un colpo di testa ha battuto Robles regalando 20 minuti di fuoco alla sfida. Alle fine, in pieno recupero, si è completato l’aggancio: contropiede del Valencia, palla in mezzo per Gameiro e rete del 2-2 che rimanda, anche qui, il discorso qualificazione alla gara di ritorno che si svolgerà al Mestalla.

Coppa del Re 2018/2019 – Il resoconto delle due semifinali

Barcellona – Real Madrid 1-1

Betis Siviglia – Valencia 2-2