MILANO – Nella giornata di ieri, in quel di Milano, è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2018/2019. La competizione prenderà il via domenica prossima con le sfide valide per il primo turno in cui le protagoniste saranno le compagini di Serie C e Serie D. Il secondo turno, invece, si giocherà il 5 agosto quando subentreranno le squadre di Serie B. Scopriamo insieme il programma e le date del primo turno della Coppa Italia 2018/2019.

Coppa Italia 2018/2019 – Il programma e le date del primo turno

VITERBESE CASTRENSE-RENDE

SAMBENEDETTESE-UNIONE SANREMO

TERNANA-PONTEDERA

CATANIA-COMO

JUVE STABIA-PISTOIESE

PISA-TRIESTINA

MONOPOLI-PIACENZA

CARRARESE-IMOLESE

TRAPANI-CAMPODARSEGO

SUDTIROL-ALBALONGA

FERALPISALO’-VIRTUS FRANCAVILLA

ROBUR SIENA-SICULA LEONZIO

RENATE-REZZATO

MONZA-MATELICA

CASERTANA-AZ PICERNO

ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO

ALBINOLEFFE-PORDENONE

L.R VICENZA-CHIERI