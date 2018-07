Amichevole, Milan – Novara 2-0: il tabellino

Prima amichevole stagionale dei rossoneri che saranno impegnati nella prossima Europa League. In gol Suso e Calabria nel primo tempo

MILANELLO – Un Milan sperimentale è quello che ieri ha superato 2-0 il Novara nella prima amichevole stagionale. I rossoneri sono stati riammessi nell’Europa League e nel match d’esordio hanno la meglio grazie a due reti realizzate tutte nel primo tempo. Scalda subito i motori Calabria dopo uno scambio Borini – Suso ma la sua conclusione al 7′ è alta. Quindi al 24′ arriva la punizione di Suso a scavalcare la barriera. La reazione in un contropiede di Sciaudone che non spaventa Donnarumma.

Quindi è al 42′ Calabria a trovare il raddoppio colpendo sotto porta dopo un primo tentativo di Kessie respinto da Benedettini. Tanti cambi come da copione per le due squadre nella ripresa. Da moviola un intervento di Migliavacca su Bonucci. Ci prova Calhanoglu subentrato ad inizio di secondo tempo per Borini a superare Benedettini ma il portiere ci mette i pugni quindi un’azione per parte nel finale: prima Peralta sfiora il bersaglio con una conclusione sul secondo palo quindi Tsadjout si divora il 3-0.

Milan – Novara 2-0: il tabellino

Milan (4-3-3): G. Donnarumma (25′ st A. Donnarumma); Calabria (25′ st Antonelli (40′ st Tiago Dias)), Bonucci (25′ st Bellodi), Musacchio, Antonelli (1′ st Abate); Locatelli (16′ st Montolivo), Kessié (35′ st Torrasi), Bertolacci (1′ st Mauri); Suso (25′ st Borini (40′ st Tsadjout)), Cutrone (16′ st Kalinic), Borini (1′ st Calhanoglu).

Novara (4-3-3): Benedettini; Tartaglia (1′ st Migliavacca), Visconti (1′ st Armeno), Chiosa, Pompeu (1′ st Collodel); Bove (35′ st Fido), Nardi (1′ st Fonseca), Sciaudone (25′ st Arario); Simeri (1′ st Maniero), Schiavi (25′ st Cordea), Stoppa (1′ st Peralta).

Reti: 23′ Suso, 42′ Calabria