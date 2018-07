Abbonamenti Milan 2018 – 2019: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei rossoneri per il Campionato 2018/2019. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

MILANO – Prosegue la preparazione del Milan in vista della stagione 2018/2019. E alle ore 10 di stamattina, 17 luglio, ha preso il via anche la campagna abbonamenti 2018/2019 “Più forti insieme”. Sul sito ufficiale del club rossonero sono pubblicati i prezzi e le modalità di sottoscrizione, che, in sintesi, sottoriportiamo.

Dal 17 fino al 31 luglio sarà attiva la fase di prelazione ordinaria per gli abbonati della scorsa stagione che vorranno riconfermare il proprio posto allo stadio. Dal 1 al 5 agosto, invece, sarà aperta la fase di prelazione speciale, dedicata a chi vorrà rinnovare l’abbonamento scegliendo un posto differente. La vendita libera degli abbonamenti, infine, partirà il 7 agosto, per tutti coloro che vogliono essere protagonisti insieme alla squadra nella prossima stagione.

Particolarmente significativa la scelta di lasciare invariato il listino dei prezzi degli abbonamenti, a partire dai 205 € per il secondo anello blu e il secondo anello verde. Confermate, inoltre, le formule speciali Under 25 e Family&Friends.

L’Under 25 è pensato per tutti i giovani tifosi da 17 ai 25 anni che potranno sottoscrivere un abbonamento nei settori dal 167 al 172 del Primo anello arancio al prezzo speciale di 290 €.

L’abbonamento Family&Friends è dedicato alle famiglie in cui la passione per il Milan e la condivisione dei colori rossoneri è unica: i settori in cui è disponibile sono il 150, il 152 e il 154 del Primo anello arancio. Due i pacchetti pensati: 1 adulto + 1 Under 14 al prezzo totale di 500 €; 2 adulti + 2 Under 14 al prezzo totale di 1000 €. Potranno usufruire dell’offerta non solo mamma, papà e figli, ma anche zii, nonni, nipoti e amici rigorosamente tifosi del Milan.

Prezzi Serie A 2018/2019

La tabella prezzi è la seguente:

Primo anello

Tribuna d’onore rossa senza hospitality: 2.300 euro

Poltroncine rosse (P,R): 2.100 euro

Poltroncine rosse (N,O,S,T): 1.800 euo

1 anello rosso (B,H,M,V): 1.500 euro

Laterale rosso (X, Y, J, K) 600 euro

Poltroncine arancio centrali (155,K,161): 950 euro

Poltroncine arancio (157,163) 800/500* euro

1 anello arancio (155,156,165,166) 550/250 * euro

1 anello arancio da 149 a 154 da 167 a 172: 450/270* euro

1 anello blu: 350/22* euro

1 anello verde 350/220*

Secondo anello

rosso: 440/250* euro

arancio: 440/250* euro

blu: euro

verde: 205 euro

*Gli abbonamenti con prezzo ridotto sono riservati alle fasce di età Under 14 (nati dal 01/01/2004), Under 16 (nati dal 01/01/2002), Under 25 (nati dal 01/01/1993 al 01/01/2001) e Over 65 (nati prima del 01/01/1953). Riduzioni disponibili fino a esaurimento.

I bambini al di sotto dei 7 anni (nati dal 01/01/2012) avranno possibilità di accedere allo stadio a 1€, con ritiro dell’apposito biglietto direttamente al tornello dello stadio, fino a esaurimento della disponibilità e solo per le gare ove sarà previsto.

Modalità di sottoscrizione

Gli abbonamenti potranno essere rinnovati/acquistati nella sezione biglietteria di acmilan.com, presso la Biglietteria di Casa Milan (tutti i giorni dalle 10 alle 18), presso tutta la rete di vendita e presso la rete di vendita (ad esclusione di Milano e Provincia).

A Casa Milan, inoltre, sarà possibile fare richiesta di finanziamo dell’abbonamento tramite Banco BPM, orari e informazioni sul nostro sito.

Possibile acquisto online sul sito www.ticketone.it