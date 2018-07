Abbonamenti Serie A 2018 2019: quanto costano

I prezzi, le novità e le proposte dei club per il prossimo massimo campionato di calcio italiano. Informazioni e curiosità

Manca poco più di un mese all’inizio della Serie A ed è tempo per i tifosi che ancora non lo avessero fatto di accaparrarsi l’abbonamento che consente loro di assistere a tutte le 19 partite casalinghe della propria squadra. Tante le formule, tanti i prezzi suddivisi per settore per consentire un po’ a tutti di seguire dal vivo le sorti della squadra del cuore. Dagli abbonamenti ridotti, a quelli rosa, passando per quelli riservati agli over 65 ai giovanissimi o ai “family”.

Dalla tessera per curva o gradinata a quella per la Tribuna d’onore passando per quelle riservate a settore distinti o tribune laterali. Prima di tutto, però, diritto di prelazione (ordinaria o speciale, a seconda che si scelga, rispettivamente lo stesso oppure un altro posto rispetto alla passata stagione) per i possessori dell’abbonamento per il campionato 2017/2018. Una sorta di premio fedeltà per chi dimostra di esserci sempre.

La campagna abbonamenti della Juventus, Campione d’Italia in carica per il settimo scudetto consecutivo, è scattata ufficilamente lo scorso 4 luglio con la fase dei rinnovi delle tessere, che si protrarrà fino al prossimo 15 luglio. Dopodichè rinnovi per chi vuole cambiare posto e a seguire vendita libera. I prezzi sono in forte rincaro rispetto la scorsa stagione e oscillano tra i 595 euro per ognuna delle due curve ai 2.055 per la Tribuna Est Centrale. Ma c’è da scommettere che, nonostante gli aumenti, l’effetto Ronaldo darà i suoi frutti.

Cifre da record che la Roma già può vantare, avendo già quasi raggiunto la quota di abbonamenti venduta nella passata stagione. Basti pensare che già soltanto nella fase dei rinnovi, conclusasi lo scorso 25 giugno, ha staccato 17.000 tagliandi, contro i 22.000 complessivi di un anno fa. In crescita anche l’Inter con la sua campagna dallo slogan dantesco “A riveder le stelle”. Ancora da definire nei dettagli le qupte per Milan e Napoli. Per la Lazio i prezzi variano dai 260 euro per la curva ai 3.000 per la Tribuna d’onore.

Ma quanto costano gli abbonamenti delle squadre di serie A per la prossima stagione? Di seguito vi rimandiamo ai link (in costante aggiornamento) relativi alle venti squadre dove potrete trovare prezzi, condizioni di vendita e modalità di sottoscrizione.

Abbonamenti Serie A 2018 – 2019 squadra per squadra

