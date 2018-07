Abbonamenti Juventus 2018 – 2019: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei bianconeri per il Campionato 2018/2019. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

TORINO – Nonostante i prezzi per gli abbonamenti della Juventus per il campionato di Serie A 2018/19 siano in forte crescita l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo ha convinto i tifosi bianconeri a mettersi in fila ai botteghini per rinnovare la propria tessera. Qualora si dovesse arrivare al sold out, come avvenne nella passata stagione e come tutto lascerebbe intendere, il rincaro del 30% finirebbe per portare nelle casse della Vecchia Signora 33 milioni contro i 25,7 di un anno fa.

I prezzi attuali variano dai 595 euro per i rinnovi delle tessere inTribuna Nord e Tribuna Sud) ai 2055 per la Tribuna Est Centrale. Il settore più colpito dall’aumento è la Tribuna Ovest Laterale 2° (37,1% in più), seguito dalla Tribuna Est Laterale 1° (35,5% in più) e la Tribuna Est Centrale 1° (32,2% in più).

Di seguito i prezzi settore per settore e le modalità di sottoscrizione degli abbonamenti che la Juventus ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale.

Prezzi

Per chi intende rinnovare la tessera già in possesso per la stagione 2017/2018, ecco i prezzi distinti per settore:

Tribuna Ovest Laterale 1°: Intero 1130,00 euro; Under 16 625,00 euro

Tribuna Ovest Laterale 2°: Intero 795,00 euro; Under 16 440,00 euro

Tribuna Ovest 2°: Intero: 1030,00 euro; Under 16 570,00 euro

Tribuna Family: Intero1035,00 euro; Donne e Under 18 570,00 euro

Tribuna Est Centrale 1°: Intero 2055,00 euro; Under 1135,00 euro; Invalidi 1135,00 euro

Tribuna Est Centrale 2°: Intero 1320,00 euro; Under 16 730,00 euro; Invalidi 730,00 euro

Tribuna Est Laterale 1°: Intero 1145,00 euro; Under 16 630,00 euro; Invalidi 630,00 euro

Tribuna Est Laterale 2°: Intero 925,00 euro: Under 16 510,00 euro; Invalidi 510,00 euro

Tribuna Nord/Sud Est 2°: Intero 675,00 euro; Under 16 375,00 euro

Tribuna Nord 1°-2°: Intero 595,00 euro; Under 16 330,00 euro; Invalidi 330,00 euro

Tribuna Sud 1°-2°: Intero 595,00 euro; Under 330,00 euro; Invalidi 330,00 euro

Tribuna Ospiti: non comunicati

I prezzi per chi intende sottoscrivere un nuovo abbonamento sono, invece, i seguenti:

Tribuna Ovest Laterale 1°: 1260,00 euro; Under 16 695,00 euro

Tribuna Ovest Laterale 2°:Intero 880,00; Under 16 485,00 euro

Tribuna Ovest 2°: Intero 1150,00 euro; Under 16 635,00 euro

Tribuna Family: Intero 1160,00 euro; Donne e Under 18 640,00 euro

Tribuna Est Centrale 1°: Intero 2370,00 euro; Under 16 1305,00 euro; Invalidi 1305,00 euro

Tribuna Est Centrale 2°: Intero 1435,00 euro; Under 16 790,00 euro; Invalidi 790,00

Tribuna Est Laterale 1°: Intero: 1280,00; Under 16 705,00; Invalidi 705,00 euro

Tribuna Est Laterale 2°: Intero 1000,00 euro; Under 16 550,00 euro; Invalidi 550,00 euro

Tribuna Nord/Sud Est 2°: Intero 745,00 euro; Under 16 410,00 euro

Tribuna Nord 1°-2°: Intero 650,00; Under 16 360,00; Invalidi 360,00 euro

Tribuna Sud 1°-2°: Intero 650,00 euro; Under 16 360,00; Invalidi 360,00 euro

Tribuna Ospiti: non comunicati

Modalità di sottoscrizione

Le modalità di sottoscrizione prevedono una prima fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti per coloro che già detenevano il tagliando dell’anno precedente, che va da mercoledi 4 luglio a domenica 15 luglio. Dal 17 luglio al 18 luglio, invece, si terrà la fase dei rinnovi degli abbonamenti scegliendo un nuovo posto all’interno dei settori disponibili allo Stadium dopo la fase di prelazione. La Juventus si è riservata di comunicare successivamente le modalità relative alle fasi di vendita successive.