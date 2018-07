Juventus – Stilato il programma per la presentazione di Cristiano Ronaldo

Il fuoriclasse portoghese, acquistato dal Real Madrid, sarà presentato lunedì 16 luglio. Di seguito tutte le informazioni sul grande evento.

TORINO – Ore frenetiche a Torino dopo l’annuncio ufficiale di Cristiano Ronaldo, arrivato quasi 48 ore fa. Gli store della Juventus sono stati presi d’assalto da parte dei tifosi con una media di una maglia venduta ogni 60 secondi. Ma questo è solo l’inizio dell’effetto CR7 visto che il bello deve ancora venire. Già, perché il cinque volte Pallone D’Oro verrà presentato lunedì 16 luglio attraverso uno show senza precedenti per la Juventus e per il campionato italiano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex giocatore del Real Madrid svolgerà le visite mediche al J Medical e successivamente visiterà la moderna sede della Continassa, successivamente la classica conferenza stampa.

In serata il vero e proprio show all’Allianz Stadium, con orario di inizio previsto alle 21:00. Le informazioni in nostro possesso sono, al momento, ufficiose visto che in queste ore sono previste riunioni anche con le forze dell’ordine, ma il programma a grandi linee è già stato stilato. Per quanto concerne il capitolo tagliandi servirà un biglietto con tariffe che andranno dai 5 ai 15 euro (gadget omaggio inclusi) a seconda del settore e gli abbonati avranno una sorta di prelazione potendo prenotare tramite il sito del club. Poi giochi di luce e probabilmente un dj di fama internazionale, si parla di Giorgio Moroder. E infine, ma non per importanza, l’uomo più atteso: Cristiano Ronaldo.

Secondo la Gazzetta, inoltre, il fuoriclasse portoghese potrebbe ripartire subito per continuare le vacanze in Grecia ma c’è chi non esclude che rimanga in città almeno la notte, con suite già bloccata in un lussuoso hotel di Torino.