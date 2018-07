Ritiro Empoli, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 dell’Empoli. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei toscani

EMPOLI – Dopo aver stravinto il campionato cadetto l’Empoli si avvicinerà alla massima serie con l’obbiettivo di una salvezza tranquilla. Lo scorso campionato di Serie B ha portato alla ribalta moltissimi giocatori della squadra toscana portandoli ad avere moltissime richieste di trasferimento. Su tutti il nome più caldo in uscita è quello di Donnarumma, che dopo l’arrivo di La Gumina, sembra avere il suo futuro lontano da Empoli con il Brescia pronto a versare 2 milioni nelle casse dei toscani. Ai saluti anche Krunic visto l’accordo trovato dai toscani con il Torino sulla base di 7 milioni di euro. In entrata, oltre al già citato La Gumina (9 milioni di euro al Palermo), sembra esserci Gerson che potrebbe arrivare in prestito dalla Roma, con il giocatore che apprezzerebbe la meta toscana.

L’Empoli svolgerà il suo ritiro in “casa” dividendosi tra Monteboro e il campo “Sussidiario”. Già dal 4 luglio la squadra toscana, sotto la guida di Aurelio Andreazzoli, è a lavoro per preparare al meglio l’imminente campionato. Saranno 4 le amichevoli pre-stagionali a cui si sottoporrà l’Empoli. La prima uscita avrà la funzione di vero e proprio test e si svolgerà a Lamporecchio il 14 luglio con i toscani che si contrapporranno al Lampo. Il 18 luglio il Real Cerretese riceverà la visita dell’Empoli, la sfida si svolgerà a Cerreto. Dopo i primi due impegni “soft” la squadra di Andreazzoli inizierà a fare sul serio: il 21 luglio è in programma un’amichevole contro la Pro Vercelli che si volgerà a Coverciano, mentre il 28 dello stesso mese ci sarà Empoli-Spezia a Sarzana.

Precampionato 2018-2019 dell’Empoli, dal ritiro alle amichevoli estive

CONVOCATI RITIRO EMPOLI

PORTIERI: Giacomel, Meli, Provedel, Terracciano

DIFENSORI: Di Lorenzo, Imperiale, Maietta, Marcjanik, Pasqual, Polvani, Ricchi, Romagnoli, Untersee, Veseli, Zappella

CENTROCAMPISTI: Belardinelli, Brighi, Buglio, Fantacci, Lollo, Krunic, Picchi, Ricci, Traore, Zajc,

ATTACCANTI: Caputo, Donnarumma, Jakupovic, Mchedlidze, Mraz, Piu, La Gumina

Bennacer in permesso fino al 13 luglio.

PROGRAMMA AMICHEVOLI

Sabato 14 luglio (a Lamporecchio) Lampo-Empoli; orario da definire

Mercoledì 18 luglio (a Cerreto) Real Cerretese-Empoli; orario da definire

Sabato 21 luglio (a Coverciano) Empoli-Pro Vercelli; orario da definire

Sabato 28 luglio (a Sarzana) Empoli-Spezia; orario da definire