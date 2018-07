Ritiri delle squadre di Serie A 2018/2019: luoghi e date

Con le prime partenze verso le mete prescelte per il ritiro estivo prende ufficialmente il via la stagione calcistica 2018/2019. Il calendario dei luoghi e le date delle 20 squadre di Serie A

Mentre l’attenzione degli appassionati di calcio è tutta rivolta ai Mondiali di Russia 2018, in Italia sta per prendere il via la stagione calcistica 2018/2019. In pieno clima di calciomercato, tante delle venti squadre di Serie A si riuniranno in questi giorni prima di partire per la meta prescelta per la preparazione estiva. La prima squadra a radunarsi è stata la Fiorentina. Non sarà, però, anche la prima a iniziare il ritiro. I viola , come ormai da qualche anno, sosterranno la preparazione a Moena, nel cuore della Val di Fassa dal 7 luglio in poi. Prima di loro però toccherà all’Atalanta, all’Empoli e all’Udinese: per tutte partenza il giorno 4 con destinazione vicina a casa, se non a casa come nel caso del club bianconero. L’ultima squadra ad andare in ritiro sarà invece la neopromossa Frosinone che sosterrà i primi allenamenti in Canada.

Luoghi e date dei ritiri delle 20 squadre di Serie A

Atalanta

Rovetta (Bergamo), dal 4 luglio 2018

Bologna

Pinzolo (Trento), dal 6 al 23 luglio 2018

Kitzbuhel (Austria), dal 29 luglio al 3 agosto 2018

Bressanone (Bolzano), dal 6 agosto 2018

Cagliari

Aritzo (Cagliari), dal 5 al 9 luglio 2018

Pejo (Trento), dal 14 al 28 luglio 2018

Chievo

Pejo (Trento), dal 6 al 14 luglio 2018

San Zeno di Montagna (Verona), dal 17 al 29 luglio 2018

Empoli

Monteboro (Firenze), dal 4 luglio 2018

Fiorentina

Moena (Trento), dal 7 al 22 luglio 2018

Frosinone

Canada, dal 17 luglio all’1 agosto 2018

Genoa

Neustift (Austria), dal 9 al 20 luglio 2018

Brunico (Bolzano), dal 24 al 29 luglio 2018

Inter

Appiano Gentile (Como), dal 9 luglio 2018

Juventus

Continassa (Torino), dal 7 luglio 2018

Lazio

Auronzo di Cadore (Belluno), dal 15 al 29 luglio 2018

Milan

Milanello (Varese), dal 9 luglio 2018

Napoli

Dimaro (Trento), dal 10 al 30 luglio 2018

Parma

Prato allo Stelvio (Bolzano), dal 7 al 21 luglio 2018

Roma

Trigoria (Roma), dal 5 luglio 2018

Sampdoria

Ponte di Legno (Brescia), dal 9 al 28 luglio 2018

Sassuolo

Vipiteno (Bolzano), dal 14 luglio 2018

Spal

Tarvisio (Udine), dal 7 al 21 luglio 2018

Auronzo di Cadore (Belluno), dal 27 luglio al 4 agosto 2018

Torino

Bormio (Sondrio), dall’8 al 22 luglio 2018

Udinese

Udine, dal 4 al 17 luglio 2018

Sankt Veit (Austria), dal 18 al 31 luglio 2018