Ritiro Napoli, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

DIMARO – Vincere lo Scudetto, è l’obiettivo ormai dichiarato del Napoli. Aver ingaggiato il re dei campionati, qual è Carlo Ancelotti, è un vero e proprio guanto di sfida alla Juventus, campione in carica, e alle altre pretendenti al titolo. Il tecnico emiliano vanta nel proprio palmares da allenatore ben 20 trofei. I partenopei potranno anche contare su nuovi innesti rispetto alla scorsa stagione, rendendo così la squadra competitiva sia in campionato che in Europa. Meret, Fabian Ruiz, Inglese e Verdi potrebbero essere solo il contorno per l’arrivo del top-player di cui si parla molto questi giorni. In uscita ci sono Jorginho, ad un passo dal Chelsea, e Dries Mertens la cui clausola molto bassa potrebbe far gola a molti club.

Il ritiro degli azzurri è partito ieri, 10 luglio, in quel di Dimaro è la prima uscita è fissata per sabato 14 in un triangolare contro Pisa e Gozzano. Seguirà poi la sfida contro il Carpi il 22 luglio a Trento, dove faranno parte del gruppo anche i giocatori che hanno partecipato al mondiale. Con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato gli impegni dei partenopei subiranno una impennata per quanto riguarda il livello delle avversarie. Sempre a Trento, il 29 luglio, gli azzurri sfideranno il Chievoverona. Ad agosto ci saranno dei veri e propri test europei per la squadra guidata da Ancelotti: il 4 a Dublino andrà in scena la sfida contro il Liverpool e l’8, a San Gallo, quella contro il Borussia Dortmund.

Precampionato 2018-2019 del Napoli, dal ritiro alle amichevoli estive

CONVOCATI RITIRO DIMARO

PORTIERI: Meret, Karnezis, Marfella, Contini

DIFENSORI: Tonelli, Maksimovic, Chiriches, Albiol, Hysaj, Luperto, Senese, D’Ignazio

CENTROCAMPISTI: Gaetano, Grassi, Rog, Allan, Hamsik, Diawara, Mezzoni, Fabian Ruiz

ATTACCANTI: L.insigne, R.Insigne, Inglese, Verdi, Callejon, Ounas, Ciciretti.

AMICHEVOLI ESTIVE

Sabato 14 luglio Napoli-Pisa-Gozzano (ore 16.30) a Dimaro

Domenica 22 luglio Napoli-Carpi(ore 21) a Trento

Domenica 29 luglio Napoli-Chievo(ore 21) a Trento

Sabato 4 agosto Napoli-Liverpool(ore 19) a Dublino

Martedì 7 Agosto Napoli-Borussia Dortmund (ore 19.30) a San Gallo.