Ritiro Lazio, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 della Lazio.Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei biancocelesti

AURONZO DI CADORE – Aver fatto molto e aver raccolto poco. Il mancato accesso alla Champions League e la delusione di Europa League dovranno essere punti da dove ripartire per “vendicare” i passi falsi dello scorso anno. Senza De Vrij, che figurerà nella difesa dell’Inter, la Lazio ha perso un punto di riferimento importante nella spina dorsale della squadra che potrebbe fare a meno anche di Felipe Anderson, forte il pressing del West Ham su di lui, e di Jordan Lukaku, quest’ultimo non convocato per il ritiro di Auronzo di Cadore e in uscita anche lui verso la Premier. Nel ritiro delle Tre Cime di Lavaredo Simone Inzaghi potrà subito contare sui nuovi acquisti Acerbi, Proto, Durmisi e Berisha che saranno a disposizione del tecnico piacentino dal primo giorno del ritiro dove non saranno presenti, vacanze post Mondiale, Sergej Milinkovic-Savic e Martin Caceres.

I bianco-celesti svolgeranno la prima parte del loro ritiro ad Auronzo di Cadore, come accade da 11 anni, dal 15 al 28 luglio. Il primo test sarà proprio nella cittadina veneta contro la Triestina il 25 luglio. Le aquile chiuderanno poi il sacco nell’ultimo giorno di ritiro contro la SPAL. Successivamente la Lazio si sposterà Germania, precisamente a Marienfeld dal 4 all’11 agosto, dove sarà impegnata prima in un triangolare con Hannover e Athletic Bilbao, sabato 11, e poi in una sfida dal fascino europeo contro il Borussia Dortmund ad Essen, a metà tra Marienfeld e Dortmund, il 12 agosto alle ore 17.30.

Precampionato 2018-2019 della Lazio, dal ritiro alle amichevoli estive

DATE AMICHEVOLI PRE STAGIONALI

Lazio-Triestina 25 luglio, orario da definire (Auronzo Di Cadore)

Lazio-SPAL 28 luglio, orario da definire (Auronzo di Cadore)

Lazio-Hannover-Athletic Bilbao 11 Agosto, orario da definire (Marienfeld)

Borussia Dortmund-Lazio 12 agosto, ore 17.30 (Essen)