Ritiro Chievo, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 del Chievo. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli della compagine veneta

PEJO – É cominciato già da quattro giorni il ritiro del Chievo Verona in vista del prossimo campionato di Serie A. La compagine veneta si è riunita Pejo e ci resterà fino a domenica prima della partenza per Brentonico, dove si svolgerà la seconda parte del ritiro pre-stagionale. Una stagione, quella 2018-2019, che potrebbe cominciare in salita per la compagine clivense che tra qualche giorno dovrebbe conoscere la sentenza per quanto concerne il capitolo della plusvalenze fittizie.

C’è fiducia, però, nel club che ha anche presentato le nuove maglie per il prossimo campionato dove l’obiettivo primario resta la salvezza. Oggi la prima amichevole contro il Val di Pejo mentre il 29 luglio, nella seconda parte del ritiro, ci sarà il primo impegno stuzzicante per la compagine veneta che giocherà contro il Napoli. Il 4 agosto, invece, il Chievo sfiderà l’Hoffenheim in Austria.

Precampionato 2018-2019 del Chievo, dal ritiro alle amichevoli estive

Date e luoghi del ritiro: dal 7 al 14 luglio a Pejo (TN), poi dal 15 luglio a Brentonico (TN)

Amichevoli:

Mercoledì 11 luglio (ore 17.30, Pejo) – Val di Pejo-CHIEVO

Sabato 14 luglio (ore 16.30, Pejo) – Top22-CHIEVO

Domenica 22 luglio (ore 17.30, San Zeno di Montagna) – CHIEVO-Virtus Verona

Domenica 29 luglio (ore 21.00, Trento) – Napoli-CHIEVO

Sabato 4 agosto (ore 17.00, Welz, Austria) – Hoffenheim-CHIEVO