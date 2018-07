Juventus – Allegri: “L’acquisto di Ronaldo una mossa straordinaria”

Le parole del tecnico della Juventus, circa l’arrivo del fuoriclasse portoghese, a margine di un intervento al Parlamento Europeo.

TORINO – Soddisfazione e calma, allo stesso tempo, sul volto di Massimiliano Allegri che, a margine di un intervento al Parlamento UE, ha parlato dell’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo: “Credo sia un acquisto importantissimo e un salto di qualità da parte di tutti, della società e di tutto l’ambiente. Quando inizieremo e arriveranno tutti, avremo un’annata davanti a noi importante come tutte le altre: una stagione dove ci sarà da centrare gli obiettivi. Per me tutti gli anni comincia un nuovo ciclo, perché la Juventus negli ultimi quattro anni è cambiata molto. Quest’anno ha fatto un mercato importante”.

L’ex allenatore del Milan ha poi proseguito: “Non ho assolutamente sentito al telefono Cristiano Ronaldo. Lunedì credo ci sarà la conferenza stampa, quindi lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista e un valore importante per una squadra che ha già fatto grandissime cose. Credo che la società e il presidente abbiano fatto una cosa straordinaria per la Juve, ma soprattutto per il calcio italiano. Come giocherà? Come ha sempre fatto: cercando di fare gol”. Una nuova stagione all’orizzonte e gli obiettivi sono già prefissati: “L’obiettivo di vincere la Champions League c’è sempre stato, e sicuramente l’acquisto di Ronaldo ci dà ancora più consapevolezza per raggiungerlo. Ma questo, insieme al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana sono quattro obiettivi per cui la Juventus ha sempre giocato”.

E infine quel rifiuto al Real Madrid che, dopo settimane, acquisisce ancor più significato: “Sapevo che sarebbe venuta fuori questa domanda ma io ho solo seguito il mio istinto. Questa per me non è sicuramente stata un’estate facile, perché è mancata mia madre un mese fa e ho dovuto fare anche delle scelte diverse. Ho parlato con la Juventus e qui sto bene. Ripeto il mio ringraziamento al presidente del Real Florentino Perez, che so mi aveva cercato. Ma avevo già parlato con la Juve, che aveva un progetto importante”.

