Ritiro Cagliari, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 del Cagliari. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoblu

PEJO – Dal 14 al 28 luglio il Cagliari Calcio sarà in ritiro a Pejo, in Val di Sole, per preparare al meglio la stagione di Serie A 2018/2019, la prima sotto la guida del neo allenatore Rolando Maran. La squadra ha gia effettuato quattro giorni di pre-ritiro ad Aritzo e prima della parteza alla volta del Trentino sosterranno dei test atletici nel Centro Sportivo Asseminello. I rossoblù hanno anche già effettuato, allo Stadio del Vento, una prima uscita ufficiale in un’amichevole contro una rappresentativa locale, vinta per 9-0 con reti di Pavoletti, Farias, Dessena, Han, Ragatzu, Caligara (autore di una doppietta), Deiola e Sau.

Sul fronte mercato sono già arrivati il centrocampista Lucas Castro, pupillo del neo tecnico, l’esterno Darijo Srnaìì e negli ultimi giorni l’attaccante Alberto Cerri.

La rosa del Cagliari attualmente è composta dai seguenti giocatori:

Portieri: Simone Aresti; Alessio Cragno; Riccardo Daga; Rafael de Andrade Bittencourt.

Difensori: Marco Andreolli; Marco Capuano; Luca Ceppitelli; Paolo Faragò; Charalampos Lykogiannīs; Marko Pajač; Fabio Pisacane; Filippo Romagna; Darijo Srna.

Centrocampisti: Nicolò Barella; Fabrizio Caligara; Lucas Castro; Luca Cigarini; Santiago Colombatto; Alessandro Deiola; Daniele Dessena; Artur Ioniță; Simone Padoin.

Attaccanti: Diego Farias; Kwang-Song Han; Leonardo Pavoletti; Marco Sau.

Non figurano nella lista Melchiorri, Capello, Giannetti, Crosta e Cossu, in attesa di essere ceduti. Quanto a Joao Pedro potrà rientrare in gruppo soltanto dopo il termine della squalifica, fissato per il prossimo 30 settembre.

Precampionato 2018-2019 del Cagliari, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Detto della partita giocata ad Aritzo, il Cagliari sosterrà altre tre amichevoli, tutte alle 17.30.

Martedì 17 luglio: Cagliari-Rotaliana, squadra di Promozione del Trentino.

Mercoledì 18 luglio: Cagliari-Real Vicenza, formazione di Eccellenza.

Giovedì 26 luglio: Cagliari-Cremonese, quattordicesima nell’ultimo campionato di Serie B.