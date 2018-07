Notizie aggiornate sul ritiro del Torino con i luoghi e le date delle prime amichevoli della compagine granata

TORINO – Il Torino di Urbano Cairo ha scelto per il sesto anno consecutivo Bormio, in Alta Valtellina come tappa principale del ritiro precampionato che si svolgerà dall’8 al 22 Luglio. Figura tra i 28 convocati da Mazzarri il neo acquisto arrivato dal Genoa, Armando Izzo, aspettando Meitè in arrivo dal Monaco nella trattativa che ha portato l’ormai ex granata Barreca nel Principato.

Tra gli obbiettivi principali di stagione per la squadra di Mazzarri sicuramente il più importante dovrà essere il raggiungimento dell’Europa League, mancata l’anno scorso da Sinisa Mihajlovic.

Ritiro Torino, precampionato 2018-2019: amichevoli estive

Amichevoli:

Si parte domenica 15 Luglio contro la rappresentativa locale della Bormiese alle ore 17. Sei giorni dopo sempre alle 17 è il turno della Pro Patria. Chiude il ritiro in Bormio la partita di domenica 22 Luglio contro il Renate per poi trasferirsi in Inghilterra dove è atteso il 7 Agosto da un amichevole di lusso contro il Liverpool di Klopp, semifinalista dell’ultima edizione della Champions League vinta dal Real Madrid.

Domenica 15 Luglio ore 17

Torino-Bormiese (Bormio)

Sabato 21 Luglio ore 17

Torino- Pro Patria (Bormio)

Domenica 22 Luglio ore 16

Torino-Renate ( Bormio)

Martedì 7 Agosto ore 20:30

Liverpool- Torino ( Liverpool)