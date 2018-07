Ritiro Roma, precampionato 2018-2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 della Roma. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei giallorossi

ROMA – Nella giornata di ieri è iniziata ufficialmente la stagione 2018/2019 della Roma con il ritiro estivo che si svolgerà a Trigoria fino al 22 luglio. Successivamente i giallo-rossi partiranno nella loro tournée americana dove affronteranno squadre del calibro di Tottenham, Barcellona e Real Madrid nell’International Champions Cup estiva. Nella lista dei convocati spiccano i nuovi acquisti Kluivert, Cristante, Coric, Pastore, Marcano, Bianda e Mirante, già tutti a disposizione del mister Eusebio di Francesco.

Nel corso del ritiro a Trigoria, i giallorossi avranno a disposizione due amichevoli prima di partire per gli States. Sabato 14 luglio saranno ospiti del Latina, mentre venerdì 20 luglio li attenderà l’Avellino. Successivamente sarà il turno dell’International Champions Cup, ovvero un torneo amichevole che si svolgerà in America, Europa ed Asia. La squadra capitolina esordirà in questo torneo giovedì 26 luglio, quando dovranno vedersela a San Diego contro gli Spurs di Mauricio Pochettino. Poi, mercoledì 1 agosto sarà il turno del Barcellona, mentre una settimana più tardi, ovvero mercoledì 8 agosto, andrà in scena la terza ed ultima partita contro il nuovo Real Madrid di Lopetegui, orfano di Cristiano Ronaldo.

Precampionato 2018-2019 della Roma, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Sabato 14 luglio (ore 18.30, Latina) – ROMA-Latina – diretta su Roma TV

Venerdì 20 luglio (ore 18.30, Frosinone) – ROMA-Avellino – diretta su Roma TV

Giovedì 26 luglio (ore 4.00, San Diego, USA) – ROMA-Tottenham (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

Mercoledì 1 agosto (ore 4.00, Dallas, USA) – ROMA-Barcellona (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

Mercoledì 8 agosto (ore 2.00, East Rutherford, USA) – Real Madrid-ROMA (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

I convocati per il ritiro

Portieri: Cardinali, Greco, Mirante, An. Romagnoli;

Difensori: Bianda, Capradossi, Juan Jesus, Karsdorp, Manolas, Marcano, Lu. Pellegrini, Santon;

Centrocampisti: Coric, Cristante, De Rossi, Florenzi, Gerson, Gonalons, Lo. Pellegrini, Pastore, Strootman;

Attaccanti: Antonucci, Defrel, Dzeko, El Shaarawy, Kluivert, Perotti, Riccardi, Schick, Under, Verde.