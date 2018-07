Francia – Belgio: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Francia – Belgio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la semifinale del Mondiale di Russia 2018, fischio d’inizio alle ore 20

SAN PIETROBURGO – Martedì 10 luglio alle ore 20 andrà in scena la prima semifinale del Mondiale di Russia 2018. Allo Stadio San Pietroburgo si giocherà Francia – Belgio. Da una parte ci sono i transalpini che, dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo C, hanno fatto fuori l’Argentina e l’Uruguay tornando in semifinale 12 anni dopo l’ultima volta. Dall’altra parte, invece, ci sono i Diavoli Rossi che, dopo aver vinto anch’essi il Gruppo, hanno eliminato il Giappone ed il Brasile. Un’impresa da parte della compagine belga che giocherà la semifinale di un campionato del Mondo per la seconda volta nella sua storia. La vincente, ovviamente, volerà a Mosca dove giocherà contro una tra Inghilterra e Croazia.

Cronaca minuto per minuto Martedì 10 luglio dalle ore 19.15 le formazioni ufficiali, dalle 20 la diretta.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe schierare lo stesso undici che ha sconfitto l’Argentina agli ottavi di finale. Dunque, 4-3-3 con Lloris in porta, pacchetto arretrato composto da Varane ed Umtiti al centro della difesa mentre sulle corsie esterne agiranno Pavard e Lucas Hernandez. A centrocampo Kanté in regia con Pogba e Matuidi mezze ali con lo juventino che si riprende il posto a discapito di Tolisso. In attacco spazio al super tridente composto da Griezmann, Giroud e Mbappé.

QUI BELGIO – Idee chiarissime anche per Martinez che dovrebbe mandare in campo 10/11 della squadra che ha eliminato il Brasile ai quarti di finale. 3-5-2 con Courtois in porta, pacchetto difensivo formato da Alderweireld, Kompany e Vertonghen. A centrocampo Witsel in cabina di regia con De Bruyne e Fellaini mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Carrasco e Chadli. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Hazard e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Francia e Belgio sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming sul sito del canale, su Sport Mediaset e Premium Play attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann. Allenatore: Deschamps

BELGIO (3-5-2): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Fellaini, Witsel, De Bruyne, Chadli; R. Lukaku, E. Hazard. Allenatore: Martinez

STADIO: San Pietroburgo Stadium