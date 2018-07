Uruguay – Francia: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Uruguay – Francia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per i quarti di finale del Mondiale, fischio d’inizio alle ore 16

NOVGOROD – Venerdì 6 luglio alle ore 16 andrà in scena Uruguay – Francia, incontro valido per il primo quarto di finale di Russia 2018. Incontro che si preannuncia incandescente visto il blasone delle due Nazionali: da una parte c’è la Celeste che, dopo aver chiuso il Gruppo A in prima posizione, ha sconfitto 2-1 il Portogallo agli ottavi grazie alla doppietta di Cavani. L’ex giocatore del Napoli, però, difficilmente sarà della contesa a causa di una lesione al polpaccio. Dall’altra parte, invece, ci sono i transalpini che, dopo aver vinto il Gruppo C, hanno sconfitto l’Argentina 4-3 agli ottavi grazie ad una super prestazione di Mbappè, autore di una doppietta.

QUI URUGUAY – Nessun dubbio di formazione per Tabarez che, ormai, sembra essere rassegnato a perdere Cavani. Il suo Uruguay scenderà in campo col classico 4-3-1-2 con Muslera in porta, pacchetto difensivo formato da Gimenez e Godin nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Caceres e Laxalt. A centrocampo confermato Torrerira in cabina di regia con Nandez e Vecino mezze ali mentre davanti spazio a Bentancur a supporto del tandem offensivo composto da Suarez e Stuani, con quest’ultimo in vantaggio su Maxi Gomez.

QUI FRANCA – Idee chiare per Deschamps che dovrebbe confermare in blocco, o quasi, la formazione che ha sconfitto l’Argentina agli ottavi di finale. 4-3-3 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Pavard ed Hernandez sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Varane ed Umtiti. A centrocampo Kante in cabina di regia con Pogba e Tolisso in suo supporto mentre in attacco spazio al tridente composto da Griezmann, Giroud e Mbappè.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Uruguay – Francia sarà visibile su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

URUGUAY (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Torreira, Vecino; Bentancur; Stuani, Suarez. Allenatore: Tabarez

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Griezmann, Giroud, Mbappé. Allenatore: Deschamps

STADIO: Nižnij Novgorod

