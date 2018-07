Russia 2018, Uruguay-Francia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Uruguay-Francia, incontro valevole per il primo quarto di finale del Mondiale di Russia 2018.

NOVGOROD – Tra poco scenderanno in campo Uruguay e Francia per il match valido per gli ottavi di finale di Russia 2018. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l’Uruguay con Stuani e Suarez a comporre il reparto offensivo mentre la Francia risponde col 4-3-3 con il tridente formato da Griezmann, Giroud e Mbappè.

Le formazioni ufficiali del match

URUGUAY (3-5-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Torreira, Vecino; Bentancur; Stuani, Suarez. Allenatore: Tabarez

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Griezmann, Giroud, Mbappé. Allenatore: Deschamps