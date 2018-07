La Juventus e Ronaldo sempre più vicini mentre il Napoli sogna Di Maria

Mercato incandescente nel nostro campionato con la Juve vicinissima a Ronaldo mentre il Napoli sogna Di Maria e Benzema.

TORINO – Il calciomercato estivo è entrato nel vivo. Inutile dire che la trattativa più calda è senza ombra di dubbio quella che riguarda l’asse Madrid-Torino con il clamoroso passaggio di maglia dell’asso Cristiano Ronaldo alla Juventus. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una semplice fantasia di mercato, un sogno, un utopia, adesso potrebbe davvero concretizzarsi e diventare realtà non solo per una città intera ma perfino per un intero campionato come quello della nostra Serie A. L’acquisto del cinque volte Pallone D’oro porterebbe numerosi profitti e ricavi alla Juventus ma non solo; il massimo campionato tornerebbe a godere della notorietà avuta in passato quando vi militavano i grandi campioni come Maldini, Del Piero, Ronaldo, Platini e Maradona. La Juventus sembra aver trovato l’accordo e mancherebbero ormai alcuni dettagli da limare.

Stand-by dell’Inter per il terzino destro

Piccola frenata dei nerazzurri per il discorso terzino destro. Continuano a monitorare più profili. Nelle ultime ore sarebbe spuntata addirittura un’alternativa low cost a Vrsaljko dell’Atletico. Si tratta dell’esterno polacco classe ‘95 di proprietà della Sampdoria Bartosz Bereszynski. Nell’affare per il polacco potrebbe essere inserita come contropartita l’italo-brasiliano Eder, che potrebbe ritornare a Genova.

Il Napoli ufficializza Meret, Karnezis e Fabian Ruiz e sogna Di Maria

Tris di ufficialità per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti con Karnezis, Meret e Fabian Ruiz che sono stati presentati nella giornata di ieri. Per l’ex Betis è stata pagata la clausola rescissoria di 35 milioni per portarlo al San Paolo. La squadra partenopea non vuole assistere da spettatrice al mercato della Juventus e sogna Angel Di Maria. Il PSG, pressato dal FFP, potrebbe lasciare partire l’argentino che, dunque, ritroverebbe Ancelotti dopo quattro anni.

La Roma pensa a Mertens

Con il probabile arrivo di Ronaldo alla Juve lo scudetto sarà difficile da contendere per le altre squadre della Serie A. Tra queste la Roma che vuole giocarsi tutte le sue possibilità starebbe pensando ad un colpo in attacco per affiancare Dzeko. Se la Juve prende Ronaldo la Roma vuole rispondere con Dries Mertens del Napoli. Probabilmente non avrà lo stesso impatto mediatico del portoghese ma il belga sarebbe sicuramente un gran colpo per l’undici di Di Francesco. Il DS Monchi ha avviato i primi contatti per capire se l’operazione può essere fattibile. Se il Napoli dovesse acquistare Benzema il belga potrebbe tranquillamente partire. Ma queste sono solo supposizioni.