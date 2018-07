Uruguay-Francia 0-2, il tabellino: transalpini in semifinale

Il tabellino di Uruguay-Francia 0-2 il risultato finale, reti di Varane e Griezmann per i transalpini che accedono in semifinale.

NOVGOROD – Nel match valido per il primo quarto di finale del Mondiale di Russia 2018 la Francia batte 2-0 l’Uruguay qualificandosi in semifinale. Successo meritato per la compagine transalpina che, al termine di un primo tempo spigoloso, passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Varane. Nella seconda frazione di gioco ci pensa Griezmann a chiudere i conti con annessa papera di Muslera. Sesta partecipazione in semifinale per la Francia che affronterà una tra Brasile e Belgio mentre l’Uruguay saluta la competizione con il rimpianto Cavani.

IL TABELLINO

URUGUAY (3-5-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt, Nandez (73′ Urretaviscaya), Torreira, Vecino; Bentancur (59′ Rodriguez); Stuani (59′ Gomez), Suarez. Allenatore: Tabarez

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso (80′ Nzonzi), Kanté, Pogba; Griezmann (93′ Fekir), Giroud, Mbappé (88′ Dembelè). Allenatore: Deschamps

RETI: 40′ Varane (F), 61′ Griezmann (F)

AMMONIZIONI: Hernandez, Mbappè (F), Bentancur, Rodriguez (U)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Niznij Novgorod