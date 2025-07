Diretta Sampdoria-Sant’Angelo di Giovedì 31 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita Amichevole

PONTE DI LEGNO — Giovedì 31 luglio 2025, alle ore 17:30, la Sampdoria scende in campo per la sua seconda amichevole del precampionato contro il Sant’Angelo Lodigiani, formazione lombarda militante in Serie D. Il match si giocherà al campo sportivo di Temù, sede del ritiro estivo blucerchiato. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà la Sampdoria e ne quotano la vittoria a 1.06 mentre il pareggio è dato a 8.75 e la sconfitta a 19.00 .

Dopo il rotondo 8-0 rifilato alla Nuova Camunia, il tecnico Massimo Donati prosegue il lavoro di costruzione della nuova Samp, puntando su intensità, possesso palla e fluidità offensiva. Il test contro il Sant’Angelo rappresenta un ulteriore banco di prova per affinare il 4-2-3-1 e dare minutaggio ai nuovi innesti e ai giovani in rosa.

SAMPDORIA (ITA): Ghidotti S., Bellemo A., Benedetti L., Coda M., Depaoli F., Ferrari A., Giordano S., Meulensteen M., Ricci M., Riccio A., Sekulov N.. A disposizione: Casalino T., Conti F., Diop K., Forte G., Girelli S., Ioannou N., La Gumina A., Malanca L., Papasergio A., Paratici L., Ravaglia N., Tantalocchi E., Tutino G., Venuti L., Vulikic S.



SANT'ANGELO (ITA): Cattaneo P., Bernardini D., Confalonieri S., Dioh E., Gritti M., Mariani E., Morandi G., Romeo D., Schiavini A., Valagussa P., Vassallo A.. A disposizione: Angileri S., Ceola F., Cottarelli N., Dalcerri T., Diop I., Domenico D. F., Farioli S., Grandinetti S., Guerrini S., Laurora G., Manzoni G., Matta G., Mezzadri G., Ovalle Santos A., Passerini D., Spairani S., Strechie R.



La formazione ufficiale della Sampdoria

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Ferrari, Giordano; Bellemo, Ricci; Sekulov, Meulensteen, Benedetti; Coda.

Presentazione della partita

Donati dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto nella prima uscita, con Tutino riferimento offensivo e Meulensteen in cabina di regia avanzata. Occhi puntati anche su Depaoli, schierato alto a destra, e sul giovane Riccio in difesa. Per il Sant’Angelo, sarà l’occasione per misurarsi con una squadra di categoria superiore e mettere in mostra organizzazione e spirito competitivo.

Probabile formazione Sampdoria

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Riccio, Giordano; Ricci, Bellemo; Depaoli, Meulensteen, Sekulov; Tutino

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Sampdoria – Sant’Angelo , valida come Amichevole per Club , verrà trasmessa in diretta su Telenord (canale 11 in Liguria), in streaming su Telenord.it e sul canale YouTube di Telenord Liguria. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.