Brasile – Belgio: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Brasile – Belgio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il secondo quarto di finale del Mondiale di Russia 2018, calcio d’inizio alle ore 20

KAZAN – Venerdì 6 luglio alle ore 20 andrà in scena Brasile – Belgio, match valido per i quarti di finale di Russia 2018. Incontro che si preannuncia spettacolare viste le caratteristiche delle due squadre. Da una parte ci sono i sudamericani che hanno chiuso il Gruppo E al primo posto e agli ottavi di finale hanno eliminato il Messico vincendo 2-0, reti di Neymar e Firmino. Dall’altra parte, invece, ci sono i Diavoli Rossi che hanno chiuso a punteggio pieno il Gruppo G e agli ottavi di finale hanno estromesso il Giappone al termine di una partita pazzesca, vinta in rimonta della Nazionale belga con rete di Chadli all’ultimo secondo. Chi vince affronterà una tra Uruguay e Francia.

Cronaca minuto per minuto Venerdì 6 luglio dalle ore 19.15 le formazioni ufficiali, dalle 20 la diretta.

QUI BRASILE – Tite confermerà per 9/11 la formazione scesa in campo col Messico visto che Casemiro è squalificato e Marcelo che dovrebbe tornare titolare. Dunque 4-3-3 con Alisson tra i pali, pacchetto arretrato composto da Miranda e Thiago Silva nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Fagner e Marcelo. A centrocampo Fernandinho in cabina di regia con Paulinho e Coutinho mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Neymar, Gabriel Jesus e Willian.

QUI BELGIO – Martinez, invece, dovrebbe riproporre lo stesso undici che ha rimontato il Giappone. Dunque, 3-4-3 con Courtois in porta, reparto arretrato composto da Alderweireld, Kompany e Vertonghen. A centrocampo Witsel e De Bruyne in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Meunier e Carrasco. In attacco spazio al tridente formato da Mertens, Lukaku e Hazard.

Dove vederla in TV e in streaming

Il quarto di finale tra Brasile e Belgio sarà visibile in esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

BRASILE (4-3-3): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Fernandinho, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar. Allenatore: Tite

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard. Allenatore: Martinez

STADIO: Kazan Arena