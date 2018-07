Brasile – Messico: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Brasile – Messico: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per gli ottavi di finale di Russia 2018, fischio d’inizio alle ore 16

SAMARA – Lunedì 2 luglio alle ore 16 andrà in scena Brasile – Messico, incontro valevole per gli ottavi di finale del Mondiale russo. Da una parte c’è la compagine verde-oro che ha superato il Gruppo E senza troppe difficoltà: pareggio contro la Svizzera all’esordio e vittorie contro Costa Rica e Serbia che hanno permesso alla Nazionale brasiliana di chiudere in testa. Dall’altra parte invece c’è la Nazionale messicana che ha superato il Gruppo F col brivido nonostante i sei punti in classifica, grazie ai successi contro Germania e Corea. Nell’ultima giornata sconfitta contro la Svezia per il “Tricolor”, salvato dalla sconfitta clamorosa della Germania contro la Corea.

Cronaca minuto per minuto Dalle 15.15 le formazioni ufficiali, dalle 16 la diretta

QUI BRASILE – Idee abbastanza chiare per Tite che ha un solo dubbio. La sua squadra scenderà in campo col 4-3-3 con Alisson tra i pali, pacchetto arretrato composto da Miranda e Thiago Silva al centro mentre sulle corsie esterne Fagner ed uno tra Marcelo e Filipe Luis con il calciatore del Real Madrid che potrebbe farcela. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Coutinho e Paulinho mezze ali mentre in attacco tridente composto da Willian, Gabriel Jesus e Neymar.

QUI MESSICO – Pochi dubbi anche per Osorio che dovrebbe mandare in campo il suo Messico col 4-2-3-1 con Ochoa tra i pali, pacchetto arretrato composto da Salcedo e Gallardo sulle fasce mentre nel mezzo c’è spazio per Moreno e Alvarez. A centrocampo Guardado ed Herrera in cabina di regia mentre davanti spazio a Layun, Vela e Lozano a supporto di Hernandez.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Brasile – Messico sarà visibile su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

BRASILE (4-3-3): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus. Allenatore: Tite

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo, Moreno, Alvarez, Gallardo; Herrera, Guardado, Layun, Vela, Lozano; Hernandez. Allenatore: Osorio

STADIO: Samara Arena