Messico – Svezia 0-3: messicani sconfitti ma qualificati

0-3 il match tra Messico e Svezia, le due nazionali promosse agli ottavi di finale. Messico graziato dalla Germania, che perde per 2-0 contro la Corea del Sud e termina incredibilmente il Girone F all’ultimo posto

La cronaca minuto per minuto

Presentazione della partita

EKATERINBURG – Mercoledì 27 giugno alle ore 16 andrà in scena Messico – Svezia, incontro valevole per la terza ed ultima giornata del Gruppo F. É un vero e proprio spareggio quello che ci attende con il Messico che ha sei punti in classifica ma non è certo della qualificazione agli ottavi di finale. Dall’altra parte, invece, ci sono gli svedesi che hanno tre punti in classifica e sperano ancora: successo contro la Corea del Sud e sconfitta nel finale contro la Germania per la compagine nordica. Vediamo insieme le possibili combinazioni:

Il Messico vola agli ottavi di finale se:

Vince o pareggia

Se perde e la Germania batte la Corea del Sud con un solo gol di scarto

La Svezia si qualifica agli ottavi di finale se:

Batte 1-0 il Messico conquistando aritmeticamente uno dei due posti utili per la qualificazione

Pareggia e la Germania perde contro la Corea del Sud

Perde di misura contro il Messico e la Germania perde con lo stesso punteggio contro la Corea del Sud

QUI MESSICO – Osorio dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Ochoa in porta, pacchetto arretrato composto da Salcedo e Gallardo sulle corsie esterne mentre al centro spazio ad Ayala e Moreno. A centrocampo Herrera e Guardado in cabina di regia mentre davanti Layun, Vela e Lozano a supporto dell’unica punta Hernandez.

QUI SVEZIA – Gli scandinavi dovrebbero rispondere con il coriaceo 4-4-2 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Lustig e Augustinsson sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Granqvist e Lindelof. A centrocampo Larsson ed Ekdal in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Claesson e Forsberg. In attacco spazio a Berg e Toivonen.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Messico – Svezia sarà visibile su Mediaset 20. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming sul sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo; Layun, Herrera, Guardado; Carlos Vela, Hernandez, Lozano. Allenatore: Osorio

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. Allenatore: Andersson

STADIO: Ekaterinburg Arena