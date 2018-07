SAMARA – Fra meno di un’ora Brasile e Messico pronti a darsi battaglia per un posto nei quarti di finale. I due tecnici hanno scelto gli undici che partiranno dal primo minuto. Da una parte c’è Tite che conferma quasi in blocco la formazione con l’unica novità Filipe Luis preferito a Marcelo che non ha recuperato al 100% mentre dall’altra fascia fiducia a Fagner. Paulinho e Casemiro sulla mediana con un trio speciale dietro Gabriel Jesus ovvero Willian, Coutinho e Neymar. Osorio invece nel suo 4-3-3 inserisce a centrocampo Rafa Marquez per dare un segnale forte al gruppo, tra i più esperti in campo. In avanti con Hernandez di sarà Lozano, Hernendez e Carlos Vela. Il match sarà diretto dell’italiano Gianluca Rocchi che sarà coadiuvato da Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini. Al VAR Irrati, con Gil e Astroza.

Brasile – Messico, le formazioni ufficiali

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Paulinho, Casemiro; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. A disposizione: Geromel, R. Augusto, Marcelo, Marquinhos, Danilo, Cassio, Fernardinho, Fred, Firmino, Taison, Ederson, D. Costa. Allenatore: Tite

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Alvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Herrera, R. Marquez, Guardado; Lozano, Hernandez, Carlos Vela. A disposizione: Corona, Gutiérrez, Dos Santos, Layun, Fabian, Raul, Dos Santos, Talavera, Jesus C., Peralta, Aquiino, Moreno. Allenatore: Juan Carlos Osorio

LA CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA DALLE ORE 16