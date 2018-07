Pronostici del 3 luglio con Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata al quarto giorno degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 e ai campionati di Norvegia, Svezia ed Ecuador

Per l’ultima giornata degli ottavi di finale del Mondiale 2018 martedì 3 luglio scendono in campo Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra. Siamo andati ad analizzare nel dettaglio le due partite, unitamente ad altri tre incontri relativi as Allsvenskan. Eliteserien e massimo campionato dell’Ecuador.

Svezia-Svizzera 2 (ore 16)

Match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018. La Svezia ha vinto a sorpresa il Girone B, che è costato l’eliminazione alla Germania. La Svizzera si è piazzata seconda nel Gruppo E alle spalle del Brasile

Colombia-Inghilterra 2 (ore 20)

Ottavi di finale dei Mondiali 2018. I sudamericani hanno chiuso in prima posizione il Gruppo H grazie ai successi contro Polonia e Senegal che hanno neutralizzato la sconfitta rimediata all’inizio dal Giappone. Gli inglesi hanno vinto a punteggio pieno il Gruppo G. La vincente sfiderà ai quarti di finale chi avrà la meglio tra Svezia e Svizzera

Sirius-Sundsvall gol (ore 19)

Recupero della seconda giornata del massimo campionato svedese. Il Sirius proviene dalla vittoria casalinga contro l’Hammarby ed è il fanalino di coda del torneo con 5 punti. Dieci lunghezze in più per il Sundsvall, nono e reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Orebro.

Notodden-Mjondalen over 2,5 (ore 19)

Incontro valevole per la quindicesima giornata del massimo campionato norvegese. Il Notodden proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Aalesund e in classifica è quinto con dodicesimo con 17 punti. Nove lunghezze per il Mjondalen, quarto e reduce dal pareggio casalingo con il Nest-Sotra.

Ldu Quito-Universitad Catolica gol (ore 2.15)

Si gioca Ldu Quito-Universitad Catolica per la ventesima giornata del massimo campionato dell’Ecuador. I padroni di casa provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Aucas e sono la capolista con 42 punti, Cinque lunghezze in meno per l’Universitad Catolica, terza e reduce dalla vittoria casalinga contro il Tecnico.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 3 luglio 2018

Svezia-Svizzera 2 (2,70)

Colombia-Inghilterra 2 (2,10)

Sirius-Sundsvall gol (1,60)

Notodden-Mjondalen over 2,5 (1,80)

Ldu Quito-Universitad Catolica gol (1,60)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 261 euro