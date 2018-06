Serbia – Brasile 0-2: Paulihno e Thiago Silva in gol

I brasiliani conquistano gli ottavi di finale, sconfitti i serbi con un gol per tempo. Massimo risultato con il minimo sforzo: Neymar in crescita, subito out Marcelo

Cronaca minuto per minuto 2' TEMPO 48' si chiude qui il match! Il Brasile coglie il successo per 2-0 e approda agli ottavi di finale

48' ci prova fino alla fine Neymar, in area prova a superare il portiere il portiere che non abbocca e gli chiude lo specchio della porta

47' mancino dal limite di Zivkovic da posizione defilata e palla che non inquadra lo specchio della porta

45' 3 minuti di recupero

44' in campo Jovic per Mitrovic

41' palla dentro che carambola sui piedi di Neymar, il giocatore prova a sorprendere il portiere in uscita con un pallonetto ma con un pugno salva Stojkovic!

38' cross dal fondo di Willian che si inserisce bene sulla palla deviata ci prova Neymar e palla sul fondo

37' nella Serbia Radonjic per Kostic

35' dentro Retato Augusto per Coutinho

34' su cross dalla destra Matic prova ad addomesticare un pallone e a conludere di controbalzo in area ma palla alta

32' possesso palla del Brasile che forte del doppio vantaggio amministra con più tranquillità il gioco

30' in campo Zivkovic per Ljajic

26' Filipe Luis! conclusione piuttosto potente ma non angolata che impegna nella respinta il portiere quindi ancora Neymar fino sul fondo, la difesa salva

25' giallo a Mitrovic che ha protestato. Angolo ottenuto dai brasiliani al termine di un bello scambio Neymar - Coutinho

22' THIAGO SILVA!!! RADDOPPIO BRASILE!!! blocco di Miranda che crea lo spazio per l'inserimento sul primo palo del compagno bravo a sfruttare l'angolo dalla sinistra. Colpo di testa che non lascia scampo a Stojkovic!

21' spunto a sinistra di Neymar che in area non riesce a trovare Coutihno ma ottiene un angolo quindi ancora un cross del numero 10 e nuovo tiro dalla bandierina

21' in campo Fernardinho per Gabriel Jesus

19' cross teso dalla destra per la testa di Mitrovic che impegna il portiere

17' difesa sotto pressione: Tadic mette i brividi con un tiro cross ad Alisson quindi una serie di batti e ribatti in area con ultima conclusione di Milinkovc-Savic e palla che esce di poco a lato!

16' qualche istante più tardi diagonale deviato con un pugno da Alisson un pò malamente quindi sulla testa di Mitrovic ma il giocatore non riesce a imprimere forza al pallone che viene salvato da Thiago Silva qualche metro più avanti della linea di porta!

15' lancio in profondità per Mitrovic con Alisson costretto a fare il libero aggiunto uscendo fuori dai pali

13' due angolo consecutivi, sul secondo prova a giocarla in area Neymar ma difesa ben schierata che chiude

12' rapido contropiede di Willian che innesca a destra Couthino, apertura precisa per Neymar. Il giocatore in area conclude sul primo palo dove trova l'opposizione in angolo di Stojkovic!

11' cross teso di Ljajic con Miranda che scoordinato in spaccata anticipa Alisson con palla che termina in angolo

8' contropiede di Ljajic, dialogo in velocità con Tadic ma quest'ultimo in area restituisce palla troppo dietro per il compagno che non riesce ad agganciare il pallone e tentare così il diagonale

6' cross dal fondo di Willian dopo una bella finta e Milenkovic allontana a centroarea

3' bello spunto in velocità di Jesus che brucia Matic costretto all'intervento in scivolata. Giallo inevitabile

da valutare se la Serbia proverà a cambiare l'inerzia di un match che l'ha vista al momento piuttosto attendista

si riparte! nessun cambio nell'intervallo 1' TEMPO 47' si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 del Brasile

47' bella progressione di Paulinho a destra ma il suo cross sul primo palo è troppo sul portiere

46' prova la conclusione a giro con il destro dal vertice sinistro dell'area e palla che sorvola di poco la traversa con il portiere proteso in tuffo!

45' si giocherà per altri 2 minuti

44' chiusura in tackle corretta a centrocampo di Matic su Coutinho, prova a chiudere il tempo in avanti la serbia

41' angolo Serbia sulla sinistra batte Ljajic, salta più alto di tutti Casemiro di testa ad allontanare

38' fermato irregolarmente Coutinho sulla trequarti campo ma punizione non sfruttata adeguatamente

35' PAULINHO!!! VANTAGGIO BRASILE!!! pennellata in area di Coutihno per il compagno che prende il tempo a Matic e in area supera con un delizioso pallonetto Stojkovic

33' su bella ripartenza Tadic ricama dal fondo un pallone per Mitrovic che in girata, spalle alla porta conclude alto

32' Neymar in progressione con Ljajic che in scivolata gli commette fallo. Giallo per lui ma proteste della panchina serba che rammentava un tuffo un pò esagerato dell'attaccante brasiliano

31' intervento un pò pericoloso di Thiago Silva su Mitrovic e punizione sulla trequarti per la Serbia che non trova sblocco

29' verticalizzazione di Neymar per Gabriel Jesus che con una finta in area disorienta un marcatore ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Milenkovic

27' l'attaccante rientra in campo e nuova interruzione per intervento di Kolarov su Willian, ma il giocatore si riprende prontamente

26' gioco fermo, nell'occasione G. Jesus toccato duro ha accusato un problema e viene medicato a bordo campo

25' scambio in area di G. Jesus che dopo un rimpallo vede Neymar, tocco delizioso sotto porta sul palo opposto e deviazione decisiva in angolo di Stojkovic!

22' angolo dalla sinistra, allontana Alisson di pugni quindi su cross di Rukavina il Brasile un pò a fatica torna in possesso di palla

18' palla in verticale di Coutinho per Paulinho ma sfera leggermente troppo lunga, arriva prima in uscita Stojkovic appena dentro l'area

15' corner non sfruttato ma Brasile che non riesce a creare un'azione pericolosa con Willian che quasi dal fondo crossa troppo forte per tutti

14' conclusione di Tosic con Alisson che si deve distendere per deviare in angolo

12' ripartenza della Serbia, punizione dalla trequarti, attento a centroarea Alisson che allontana con un pugno

10' attenzione primo cambio obbligato per Tite con Filipe Luis per Marcelo, problema fisico per lui

7' palla buttata fuori, problemi per Marcelo, si scalda in via precauzionale Filipe Luis

6' prova Tadic a mettere un pallone in area ma Mitrovic commette un ponte e punizione per Thiago Silva

3' doppia chance: prima G. Jesus conclude su Stojkovicic in uscita sul primo palo quindi Neymar chiude a lato in area ma azione fermata dal nascere per segnalazione di offiside per l'attaccante

2' fallo in attacco di Kolarov su Willian, brasiliani che tornano ad attaccare

1' primo pallone per Neymar che fa una bel tunel a centrocampo quindi qualche istante più tardi lo stesso giocatore prova ad attaccare centralmente, palla a Coutinho e conclusione ribattuta dalla difesa

partiti! Ricordiamo che si gioca in contemporanea l'altra sfida del girone Svizzera - Costa Rica che è possibile seguire live sempre in questo portale Un saluto a tutti i lettori di Calciomagazine, dopo le sorprese di questo pomeriggio ci apprestiamo a commentare il big match tra Serbia e Brasile. Squadre in campo, eseguiti gli inni nazionali.

Presentazione della partita

MOSCA – Mercoledì 27 giugno alle ore 20 andrà in scena Serbia – Brasile, incontro valevole per il terzo ed ultimo turno del Gruppo E. Da una parte c’è la Nazionale serba che è reduce dalla sconfitta in rimonta contro la Svizzera. K.o. pesante per Kolarov e compagni che, dopo la vittoria contro la Costa Rica, si ritrovano in seconda posizione ma con la qualificazione appena ad un filo. Dall’altra parte, invece, ci sono i sudamericani che hanno vinto nel finale contro la Costa Rica ma, al pari della Serbia, è ancora tutto in bilico. Scopriamo perché.

La Serbia si qualifica agli ottavi di finale se:

Vince contro il Brasile

Pareggia e la Svizzera perde contro la Costa Rica

I verde-oro si qualificano agli ottavi di finale se:

Vincono o pareggiano

Perdono contro la Serbia e la Svizzera perde contro la Costa Rica con uno scarto di reti maggiore

QUI SERBIA – La compagine balcanica dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Stojkovic in porta, pacchetto arretrato composto da Ivanovic e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Milenkovic e Tosic. A centrocampo Matic e Milivojevic in cabina di regia mentre in attacco spazio a Tadic, Milinkovic-Savic e Ljajic a supporto di Mitrovic.

QUI BRASILE – Brutte notizie per Tite che dovrà fare a meno di Douglas Costa per questa sfida. I sudamericani dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Fagner e Marcelo sulle fasce mentre nel mezzo Miranda e Thiago Silva. A centrocampo Casemiro in regia con Paulinho e Coutinho mezze ali mentre in attacco tridente composto da Willian, Gabriel Jesus e Neymar.

Dove vederla in TV e in streaming

Serbia – Brasile sarà visibile su Italia Uno. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic, Ljajic; Mitrovic. Allenatore: Krstajic

BRASILE (4-3-3): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar. Allenatore: Tite

STADIO: Spartak Stadium