Svizzera – Costa Rica 2-2: elvetici agli ottavi

Cronaca di Svizzera – Costa Rica. 2-2 il risultato finale al termine di una partita dal finale concitato. Elvetici qualificati per gli ottavi di finale

NIZNIL NOVGOROD – Finisce 2-2 tra Svizzera e Costa Rica al termine di una gara dal finale intenso. Risultato fermo sul risultato di 1-1 fino a pochi minuti dallo scadere del tempo , grazie alle reti di Dzemaili e Watson. Al 42′ Drmic porta in vantaggio la propria squadra. Eppoi due rigori concessi dall’arbitro: uno annullato dal Var e l’altro calciato da Ruiz con palla che si insacc dopo aver colpito traversa e portiere avversario. Elvetici agli ottavi di finale . Se la vedranno con la Svezia ma saranno privi di Lichsteiner , già diffidati e oggi ammoniti. Costa Rica a casa ma a testa alta.

Cronaca minuto per minuto



La presentazione della partita

NIZNIL NOVGOROD – Mercoledì 27 giugno, allo stadio “Nižnij Novgorod”di Nižnij Novgorod, si gioca Svizzera – Costa Rica, gara valida per la terza giornata del girone E dei Mondiali di Russia 2018. Fischio di inizio previsto per le 20, ora italiana. Sfida decisiva per il prosieguo degli elvetici nella competizione. Dopo il pari contro il Brasile e il successo contro la Serbia vediamo quali possibilità la squadra di Pektovic ha di strappare il pass per gli ottavi di finale.

La Svizzera si qualifica se:

vince, a prescindere dal risultato di Serbia-Brasile;

pareggia e la Serbia non vince contro il Brasile

perde e Brasile-Serbia si conclude con la vittoria della Nazionale verde-oro o in pareggio (perchè a parità di punti con la Serbia, gli elvetici passerebbero ugualmente il turno grazie alla vittoria ottenuta nello scontro diretto). Se invece dovesse vinvere la Serbia si troverebbe a fare i conti con la differenza reti propria e quella del Brasile, essendo finito in parità lo scontro diretto.

La Costa Rica, invece, ancora a quota zero, è gia matematicamente eliminata.

QUI SVIZZERA – Pektovic dovrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Sommer in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Schär-Akanji e da Lichtsteiner e Rodriguez ai lati. A centrocampo Behrami e Xhaka. Sulla trequarti Shaqiri, Dzemaili, Zuber. Unica punta Seferovic.

QUI COSTA RICA – Ramirez potrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 e quindi con Navas tra i pali e difesa a tre composta da Duarte, Acosta e Gonzalez. In mezzo al campo Borges e Guzman; sulle fasce Gamboa e Oviedo. Davanti Ruiz e Vanegas, di supporto all’unica punta Urena.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Svizzera-Costa Rica potrà essere seguita in diretta su Mediaset 20. Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 19. Poi, a partire dalle ore 20 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. Commissario Tecnico: Pektovic.

COSTA RICA (3-4-2-1): Navas; Duarte, Acosta, Gonzalez; Gamboa, Borges, Guzman, Oviedo; Ruiz, Vanegas; Urena. Commissario Tecnico: Ramirez