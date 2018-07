Brasile – Belgio, formazioni: Marcelo dal 1° minuto, Mertens in panchina

KAZAN – Dopo il primo match dei quarti di finale tra Francia e Uruguay con il successo dei transalpini per 2-0 grazie a Varane e Griezmann questa sera grande attesa per la seconda sfida per scoprire l’avversario. Dalle ore 20 Brasile – Belgio ha già i connotati di un match quasi da finale. Vediamo come i due tecnici hanno deciso di giocarsela.

Brasiliani con il 4-2-3-1 collaudato e rientro di Marcelo in difesa dal primo minuto. Per il resto squadra confermata con Fagner sempre più inamovibile sull’altra corsa e con il trio Willia – Coutinho – Neymar che promette spettacolo dietro Gabriel Jesus a caccia di gol.

Di contro la nazionale di Roberto Martinez se molto bene il proprio valore tra gli alti più che bassi di questo avvio di mondiale. Con Lukaku pienamente recuperato al centro dell’attacco sarà Mertens a sacrificarsi in panchina vista la presenza di De Bryne e E. Hazard nel 4-3-3 disegnato.

Gara affidata al Serbo Milovan Ristic che sarà coadiuvato dal connazionale Djurdejvic e da Marrufo (USA). Al VAR ci sarò Daniele Orsato. Il match di potrà seguire in cronaca minuto per minuto live sin dalle sue prime battute.

Brasile – Belgio, le formazioni ufficiali

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Fernandinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. A disposizione: Geromel, Filipe Luis, Douglas Costa, R. Augusto, Marquinhos, Cassio, Fred, Firmino, Taison, Ederson, Casemiro, Danilo. Allenatore: Tite

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli; De Bruyne, R. Lukaku, E. Hazard. A disposizione: Vermaelen, Carrasco, Mignolet, Casteels, Mertens, T. Hazard, Tielemans, Januzaj, Dembele, Boyata, Batshuayi, Dendoncker. Allenatore: Martinez

