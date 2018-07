Buffon si presenta al PSG: “Porterò la mia fame di vittorie”

Le parole dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale al sito del Paris Saint Germain, il suo nuovo club

PARIGI – E’ cominciata ufficialmente oggi l’avventura di Gianluigi Buffon al Paris Saint Germain. L’ex portiere della Juventus è stato annunciato dal club francese, poco fa, attraverso un video postato sui social mentre la presentazione ufficiale (di fronte alla stampa) avverrà lunedì 9 luglio. Visite mediche di rito già sostenute e contratto già firmato per l’ex portiere della Nazionale: un anno più opzione per il secondo.

Queste le prime parole di Buffon sul sito del club parigino: “E’ un grande onore firmare con il Paris Saint-Germain. Per la prima volta nella carriera, lascio il mio paese e solo un progetto così ambizioso poteva convincermi a prendere una simile decisione. Ringrazio il club e il Presidente della fiducia. Sono cresciuti tantissimo in questi anni, è una squadra che è entrata nel cuore della gente. Porterò tutta la mia energia, tutta la mia esperienza e tutta la mia sete di vittorie per aiutare il mio nuovo club a ottenere gli obiettivi che si fisserà. Con i miei compagni e coi nostri tifosi, vogliamo regalare grandi emozioni allo stadio e in tutti quelli del mondo dove rappresenteremo una città meravigliosa come Parigi. Che merita di vedere il suo club in vetta al calcio internazionale”.

Fonte foto: sito ufficiale Paris Saint Germain