Ritiro Fiorentina, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

MOENA – Per il settimo anno consecutivo Moena ospita l’ ACF Fiorentina per il tradizionale ritiro estivo pre-campionato. I viola sono arrivati sabato 7 nella rinomata località della Val di Fassa, ripulita a tempo di record dal violento nubifragio che l’aveva colpita qualche ora prima, e vi resteranno fino al 22 luglio. Il centro Sportivo “Carlo Benatti”, sarà teatro in media di due allenamenti al giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Per la squadra di Stefano Pioli presentazione il 14 luglio in Piaz de Sotograva, la piazza principale del paese.

Su fronte mercato, arrivato Lafont, portiere classe ’99, per sostituire il portiere Sportiello, rientrato dal prestito all’Atalanta, potrebbe chiudersi nei prossimi giorni la trattativa per l’ex milanista Pasalic, centrocampista classe ’95 di proprietà del Chelsea. Ma soprattutto, si attende di sapere se la Viola, dopo l’esclusione del Milan per una anno dalla Coppe Europee, parteciperà oppure no all’Europa League. In caso affermativo la rosa dovrebbe essere necessariamente allargata.

Per ora hanno raggiunto Moena i seguenti giocatori:

Portieri: Dragowski. Difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Laurini, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo, Venuti. Centrocampisti: Benassi, Cristoforo, Dabo, Saponara, Veretout, Eysseric. Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Simeone, Thereau, Vlahovjc.

Giocatori aggregati dal settore giovanile. Portieri: Brancolini e Ghidotti. Difensori: Hristov. Centrocampisti: Beloko e Meli. Attaccanti: Gori, Sottil e Montiel. Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Baez, Schetino e Zekhnini si aggregheranno alla rosa nei prossimi giorni.

Precampionato 2018-2019 della Fiorentina, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Quattro, ad oggi le amichevoli in programma. Quella consueta di esordio contro la rappresentativa locale. Poi tre test di crescente spessore. Il primo, il 14 luglio, contro una Rappresentativa del Trentino, il secondo, il 20 luglio contro il Real Vicenza e l’ultimo tre giorni dopo contro il Venezia.

11 luglio, ore 17.30 Campo Sportivo “Carlo Benatti”: AC Fiorentina – Val di Fassa

14 luglio ore 17,30 Campo Sportivo “Carlo Benatti” : AC Fiorentina – US Borgo

20 luglio ore 17.30 Campo Sportivo “Carlo Benatti” : AC Fiorentina – Real Vicenza

21 luglio ore 17.30 “Carlo Benatti”: AC Fiorentina – Venezia