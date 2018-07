Ritiro Genoa, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 del Genoa. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoblu

GENOVA – Il Genoa, come località sede della prima parte del ritiro estivo, ha scelto ancora una volta Neustift im Stubaital. Si tratta della tredicesima volta, non consecutiva, che i rossoblù optano per questo ridente paese nel cuore del Tirolo, a pochi Km da Innsbruck, per curare la preparazione fisica. Le date saranno da lunedì 9 luglio a venerdì 20 luglio. Dopodichè, dopo la trasferta a Magdeburgo per la Interwetten Cup, il gruppo si trasferirà a Riscone di Brunico, dove alloggerà dal 24 luglio al 29 luglio. Ultima fase più vicina alla Liguria, a Bardonecchia dal 31 luglio al 4 agosto.

Sarà un Genoa rinnovato perchè il club rossoblu è stato uno dei più attivi in questa prima parte di mercato, in uscita e in entrata. Oltre alle partenze illustri di Mattia Perin e Armando Izzo, hanno lasciato Genova per fine contratto Taarabt, Rosi, Rigoni, Cofie, Zima, Gentiletti e Rossi mentre sono stati ceduti Landre e Migliore. E ancora è molto dubbia la permanenza di Miguel Veloso e Andrea Bertolacci. Dopo sette anni, però, è tornato Mimmo Criscito. Sono arrivati anche Federico Marchetti e Radu per difendere la porta, il difensore Lakicevic, Sandro e Mazzitelli per rafforzare il centro campo, il laterale Romulo e la punta Piatek. Si attendono sviluppi anche per Kouame dal Cittadella e per Claudio Spinelli, attaccante proveniente dall’Argentina.

Precampionato 2018-2019 del Genoa, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Tante le amichevoli in programma. Quella consueta di esordio contro la rappresentativa locale. Poi test di lusso conZenit San Pietroburgo, Magdebirgo e Swansea e per finire Albisola.

14 luglio: Genoa – Val Stubai

17 luglio, ore 17: Genoa- Zenit San Pietroburgo (ore 17)

21 luglio: Interwetten Summer Cup: triangolare con Magdeburgo e Swansea

4 agosto: amichevole con l’Albisola