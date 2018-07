Ritiro Sampdoria, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018 – 2019 della Sampdoria. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei blucerchiati

PONTEDILEGNO (BS) – Per la quarta volta consecutiva il ritiro estivo pre-campionato della Sampdoria si svolgerà nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Valle Camonica, presso il Centro Sportivo di Temù, in provincia di Brescia. La preparazione verrà effettuata dal 9 al 28 luglio.

Sarà una squadra trasformata da quanto si è potuto vedere in queste prime battute di calciomercato. A Genova sono arrivati difensore Colley e il centrocampista Jankto ma si sono registrate le partenze anche del portiere Viviano, di Ferrari e Strinic. Senza contare che Giampaolo ha messo fuori rosa Alvarez, Bonazzoli, Silvestre e Simi mentre Torreira, reduce dal Mondiale di Russia con l’Uruguay, a ore dovrebbe firmare per l’Arsenal.

A Pontedilegno saranno presenti 27 giocatori, di seguito elencati

Portieri: Belec, Falcone, Tozzo.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Regini, Rolando, Sala.

Centrocampisti: Barreto, Baumgartner, Capezzi, Jankto, Linetty, Peeters, Praet, Ramírez, Tessiore, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic, Zapata.

Bartosz Bereszynski, Dawid Kownacki e Karol Linetty, reduci dal Mondiale di Russia 2018 si aggregheranno al gruppo da sabato 21 luglio.

Precampionato 2018 – 2019 della Sampdoria, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Per le prime due uscite la Samp affronterà il Sellero Novelle (Prima Categoria bresciana) e Feralpisalò (formazione di Serie C), rispettivamente sabato 14 e sabato 21 luglio. Mercoledì 25 luglio, il Doria sfiderà il Foggia, formazione che milita in Serie B. Tutte le gare disputate in provincia di Brescia avranno inizio alle 17.30. Sulla strada del ritorno a Genova, sabato 28 luglio, allo stadio “Briamasco” di Trento, andrà in scena la sfida con il Parma, occasione per festeggiare il ritorno in Serie A del club emiliano.

14 luglio, ore 17.30 Centro Sportivo di Temù: Sampdoria-Sellero Novelle

21 luglio, ore 17.30, Centro sportivo di Temù: Sampdoria-Feralpisalò

25 luglio, ore 17.30, Centro sportivo di Temù: Sampdoria-Foggia

28 luglio, ore 18.00, Stadio “Briamasco” di Trento: Sampdoria-Parma