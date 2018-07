Juventus – Emre Can: “Sono qui per vincere la Champions League”

Le parole del nuovo acquisto della Juventus (ex Liverpool) nella conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium

TORINO – Giornata di presentazioni in casa Juventus visto che poco fa, all’Allianz Stadium è stato presentato ufficialmente Emre Can. L’ex centrocampista del Liverpool che indosserà la maglia numero 23 ha parlato così alla stampa: “Sono qui per vincere nuovi titoli. Ho ricevuto tante offerte, ma ho scelto la Juventus perché ha un grande progetto e io voglio farne parte. Il primo obiettivo è il campionato, poi verrà la Champions. La società insegue questo sogno da molti anni e sono qui per vincere anche quella coppa. Perché proprio la Juventus? La già da prima, si vede dalla sede e le strutture che è un grande club. In questo primo giorno è andato tutto bene. Ho parlato con Khedira, mi ha detto che questo club è eccezionale e sono contento di essere qui. Il mio primo allenatore era italiano, mi ha detto che la Juventus era un grande club e l’ho seguito sin da bambino, ora è contento che io sia qui”.

Su Allegri ha dichiarato: “Ho parlato con lui, mi sento a mio agio come centrocampista. Spetta poi all’allenatore decidere dove farmi giocare. L’accoglienza? Tutti i giocatori mi hanno dato una caloroso accoglienza, chiedendomi anche come stavo dopo l’infortunio. E’ andato molto bene”. Poi spazio al capitolo Mondiali con la sua Germania eliminata clamorosamente nella fase a gironi: “Per tutta la Germania è stata una grande delusione, non ero lì e non so perché sia andata così. Ma torneremo forti. Low è un grandissimo allenatore, ha vinto i Mondiali nel 2014 e riuscirà a rimettersi in piedi”. Infine un’immancabile battuta sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero: “Sarebbe bellissimo giocare con un calciatore come lui, non so se ci sono stati contatti. Ma oggi sono concentrato su di me”.

Fonte foto: Twitter Juventus