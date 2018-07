Ritiro Atalanta, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 dell’Atalanta. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei nerazzurri

ROVETTA (BG) – Anche quest’anno per il proprio ritiro estivo pre-campionato l’Atalanta ha scelto Rovetta e Castione della Presolana, in Alta Valle Seriana, dove soggionerà fino al 26 luglio. Dopodichè trasferimento a San Gallo il 27 per disputare l’amichevole contro il Borussia Dortmund il giorno 1, al termine della quale ci sarà il rientro a Bergamo. Gli allenamenti si svolgeranno, come di consueto, al Campo Marinoni di Rovetta. La presentazione avverrà allo stadio Atleri Azzurri d’Italia domenica 16 luglio.

Nella prossima stagione il club orobico sarà privo del trio Caldara-Spinazzola-Cristante ed è da vedere se resterà Hateboer, sul quale ha messo gli occhi il Valencia. Stando alle ultime dichiarazioni di Gasperinioccorrerebbe ancora un uomo per reparto per poter essere competitivi in tutte le competizioni.

Ad oggi la rosa è composta da:

Portieri: Berisha, Gollini, Radunovic, Rossi;

Difensori: Bettella, Castagne, Girgi, Gosens, Hateboer, Heidenreich, Mancini, Masiello, Palomino, Reca, Toloi, Varnier;

Centrocampisti: Colpani, D’Alessandro, De Roon, Freuler, Haas, Kulusevski, Pessina, Valzania, Ilicic;

Attaccanti: Cornelius, Barrow, Gomez, Petagna, Tumminello, Traore.

Precampionato 2018-2019 dell’Atalanta, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Sono due le amichevoli previste per la seconda settimana di preparazione, che si svolgerà sempre a Bratto-Rovetta: giovedì 20 (ore 16,30) contro il Brusaporto a Rovetta e domenica 23 (ore 16,30) contro l’Erminio Giana a Clusone.

La prima amichevole internazionale si giocherà la terza ed ultima settimana. L’Atalanta (mercoledì 26 alle 20,30) affronterà il Lille allo stadio di Bergamo in occasione della XXIII edizione del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Giovedì 27 il gruppo si trasferirà a San Gallo in Svizzera e farà rientro a Bergamo dopo aver affrontato in amichevole il Borussia Dortmund (martedì 1 agosto ore 19,30 ad Altach).

Giovedì 20 luglio: Atalanta-Brusaporto (ore 16,30) al Marinoni di Rovetta

Domenica 23 luglio: Atalanta-Erminio Giana (ore 16,30) a Clusone

Mercoledì 26 luglio: XXIII edizione Trofeo Achlle e Cesare Bortolotti, Atalanta-Lille (ore 20,30) allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo

Martedì 1 agosto: Atalanta-Borussia Dortmund (ore 19,30) alla Cashpoint Arena di Altach