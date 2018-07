Ritiro Bologna, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 del Bologna. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoblu

PINZOLO (TN) – Tempo di cambiamenti per il Bologna. Nuovo allenatore con in panchina Filippo Inzaghi al posti di Donadoni e nuova sede della prima parte del ritiro estivo. Non più Pinzolo, ma Castelrotto dove la squadra rossoblu (è arrivata venerdì 6) soggiornerà fino al 23 luglio. Dopodichè, per il terzo anno consecutivo, seconda fase della preparazione a Kitzbühel in Austria, da domenica 29 luglio a venerdì 3 agosto.

Sul fronto mercato, per difendere i pali toccherà l’ex romanista Skorupski mentre Mirante sarà il numero uno della squadra giallorossa. Scambio anche in attacco con l’arrivo di Falcinelli dal Sassuolo, arrivato al posto di Di Francesco, passato al club neroverde. Arrivato anche Dijks mentre sono rientrati dal fine prestitoPaz, Oikonomou, pektovic. Fresco di rinnovo Rodrigo Palacio.

La rosa voluta da Inzaghi a Pinzolo è composta da ventotto giocatori, di seguito elencati:

Portieri: Da Costa, Pirana, Santurro, Skorupski.

Difensori: Brignani, Busi, Calabresi, De Maio, Dijks, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Kingsley, Krejci, Nagy, Poli, Pulgar, Rizzo, Stanzani, Svanberg.

Attaccanti: Avenatti, Destro, Falcinelli, Falletti, Orsolini, Palacio, Petkovic, Santander.

Mancano Helander e Krafth, reduci dal Mondiale di Russia, che si aggregheranno in seguito soltanto a fine mese. Non convocato Crisetig, in procinto di passare al Frosinone.

Precampionato 2018-2019 del Bologna, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Sono sei le amichevoli ad oggi in programma, quattro in terra trentina e due in quella austriaca.

Giovedì 12 luglio, ore 17.30: Bologna – Pinzolo (Prima Categoria Trentino)

Domenica 15 luglio, ore 16.00: Bologna – La Fiorita San Marino (Campionato di San Marino)

Sabato 21 luglio, ore 17.00: Bologna – Comano Terme Fiavé (Eccellenza Altoatesina)

Domenica 22 luglio ore 17.00: Bologna – Southampton Under23

Martedì 31 luglio a Kitzbühel: Bologna-Huddersfield (formazione di Premier League)

Sabato 4 agosto a Kitzbuhel. Bologna-Norimberga (squadra di Bundesliga).