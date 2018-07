Ritiro Milan, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 del Milan. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoneri

MILANO – Comincerà ufficialmente oggi la nuova stagione del Milan. I rossoneri, infatti, si ritroveranno nella giornata odierna per i primi test fisici da affrontare per preparare al meglio gli impegni futuri. La compagine rossonera, quest’anno, sarà impegnata soltanto su due fronti (Serie A e Coppa Italia) visto che la UEFA ha escluso la squadra di Gattuso dalla prossima Europa League a causa di inadempienze societarie.

Ripartire da zero, dunque, per il Milan che ha annunciato in questo modo l’inizio dei lavori: “Una nuova stagione è pronta a partire. Luglio sarà il primo mese del 2018/19, l’inizio dei lavori in vista di un intero anno rossonero. Sono già state definite in calendario le date-guida di questa estate: ovviamente il raduno ufficiale, in programma il 9 a Milanello, quando prenderà il via la preparazione – fisica e tecnica – della squadra agli ordini di Mister Gattuso. Dal ritrovo ai tanti allenamenti, fatti di fatica e sudore per mettere benzina nelle gambe, ma anche amichevoli: in attesa di scoprire gli avversari, il Diavolo giocherà il 14 e il 20″.

La società rossonera, poi, prosegue parlando degli impegni che la squadra dovrà sostenere negli Stati Uniti: “Poi, il 22, voleremo in America per l’International Champions Cup. Queste le nostre partite: Milan-Manchester United mercoledì 25, ore 20.00 locali, allo StubHub Center di Carson (California); Tottenham-Milan martedì 31, ore 19.30 locali, all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota); Milan-Barcellona sabato 4 agosto, ore 17.00 locali, al Levi’s Stadium di Santa Clara (Bay Area). La società, intanto, andrà sempre più avanti nelle sue trattative, soprattutto TAS e mercato”.

Precampionato 2018-2019 del Milan, dal ritiro alle amichevoli estive

Date e luogo del ritiro: dal 9 al 20 luglio, Carnago

Amichevoli:

Giovedì 26 luglio (ore 5.00, Carson, USA) – MILAN – Manchester United (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

Mercoledì 1 agosto (ore 2.00, Minneapolis, USA) – MILAN – Tottenham (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

Domenica 5 agosto (ore 2.00, Santa Clara, USA) – MILAN – Barcellona (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport