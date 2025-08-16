Cagliari-Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari-Virtus Entella di sabato 16 agosto 2025 in diretta: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa Italia

CAGLIARI – Sabato 16 agosto 2025 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Virtus Entella, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 20:45. È pronta ufficialmente a decollare la nuova stagione del Cagliari, mentre quella della Virtus Entella è già cominciata la settimana scorsa con il successo casalingo in goleada rifilata alla Ternana, finalista dell’ultimo play-off di Serie C, nel turno preliminare della competizione (4-0 targato Russo, Franzoni, Fumagalli e Di Mario). Da una parte, la formazione di Fabio Pisacane che nella passata stagione è riuscita a chiudere il discorso salvezza a una giornata dalla fine del campionato.

Dall’altro lato, invece, gli uomini guidati da Andrea Chiappella che si sono riaffacciati alla Serie B a distanza di quattro anni dall’ultima volta vincendo con largo anticipo il Girone B di Serie C ai danni della Ternana. Cagliari e Virtus Entella si sfideranno per la quarta volta in Sardegna: il bilancio sorride ai rossoblù con due vittorie, un pareggio, zero sconfitte, sei gol all’attivo e tre reti al passivo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Mario Perri della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Francesco Luciani di Milano e Matteo Pressato di Latina. Quarto ufficiale dell’incontro sarà Federico Dionisi de L’Aquila. Al VAR Niccolò Baroni di Firenze assistito da Valerio Marini di Roma 1.

Tabellino in tempo reale

I convocati del Cagliari

Caprile, Idrissi, Mazzitelli, Adopo, Kiliçsoy, Gaetano, Deiola, Prati, Felici, Di Pardo, Zortea, Rog, Cavuoti, Vinciguerra, Pintus, Ciocci, Mina, Zappa, Borrelli, Obert, Sarno, Luvumbo, Folorunsho, Piccoli, Esposito.

Le parole di Fabio Pisacane

“È l’occasione per mettere in pratica le nostre idee. Sarà importante trovare la serenità giusta per capire quando sarà il momento migliore per verticalizzare. Rispettiamo l’Entella, ma noi siamo consapevoli di quello che sappiamo e dobbiamo fare. È stato un bel mese di lavoro, i ragazzi si sono allenati ogni giorno con intensità attenzione, voglia di crescere e questo ci rende fiduciosi. Abbiamo disputato sei amichevoli e visto sia i progressi che le cose che possiamo migliorare. Non posso fissare in percentuale la condizione della squadra e non voglio mettere le mani avanti: so solo che per quello che siamo in grado di dare, daremo il 100 per cento. Dobbiamo farlo per i nostri tifosi, è una grande responsabilità e dovrà essere la nostra forza in più”

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Mancheranno l’acciaccato Pavoletti, Luperto e Radunovic. In porta Caprile con Obert, Mina e Zappa a comporre la linea difensiva a tre. Sulle corsie esterne agiranno Zortea a destra e Idrissi a sinistra con Folorunhso, Prati e Adopo in mediana. L’attacco è affidato a Luvumbo e Piccoli.

QUI ENTELLA – A protezione di Colombi agiranno Parodi, Tiritilo e Marconi. Sulle corsie esterne prenderanno posto Mezzoni e Di Mario con Karic, Benali e Franzoni in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Russo e Fumagalli.

Le probabili formazioni di Cagliari-Virtus Entella

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Obert, Mina, Zappa; Zortea, Folorunsho, Prati, Adopo, Idrissi; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Benali, Franzoni, Di Mario; Russo, Fumagalli. Allenatore: Andrea Chiappella

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre. Sarà visibile anche in streaming collegandosi al sito o scaricando l’app di Infinity.