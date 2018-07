Ritiro Juventus, precampionato 2018 – 2019: amichevoli estive

Calendario precampionato 2018-2019 della Juventus. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei bianconeri

TORINO – Al centro dell’attenzione c’è sempre l’uomo con la maglia numero 7, Cristiano Ronaldo. Le trattative proseguono e la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva ma, intanto, la Juventus sta per cominciare il ritiro in vista della prossima stagione. Gli obiettivi sono sempre i soliti: la caccia all’ottavo Scudetto consecutivo, la quinta Coppa Italia consecutiva e quel sogno proibito (o forse no) chiamato Champions League. La compagine bianconera si ritroverà domani, lunedì 9 luglio, per le visite mediche di rito. Mancheranno i calciatori che hanno disputato e che stanno ancora disputando il Mondiale.

La squadra bianconera sarà a Continassa dove svolgerà la prima parte del ritiro prima di partire alla volta degli Stati Uniti per l‘International Champions Cup. Il primo incontro della competizione estiva più importante vedrà la Juventus sfidare il Bayern Monaco, il 26 luglio in quel di Philadelphia. Nella seconda giornata, invece, la squadra di Allegri giocherà contro il Benfica (28 luglio) mentre il 2 agosto ci sarà la sfida contro la MLS All Star. Il 5 agosto l’ultimo incontro americano e non sarà un incontro casuale visto che i bianconeri giocheranno proprio contro il Real Madrid.

Precampionato 2018-2019 della Juventus, dal ritiro alle amichevoli estive

Amichevoli:

Giovedì 26 luglio (ore 01.00, Philadelphia, USA) – JUVENTUS-Bayern Monaco (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

Sabato 28 luglio (ore 19.00, Harrison, USA) – JUVENTUS-Benfica (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport

Giovedì 2 agosto (ore 01.30, Atlanta, USA) – MLS All Star-JUVENTUS

Domenica 5 agosto (ore 00.00, Washington D.C., USA) – Real Madrid-JUVENTUS (International Champions Cup) – diretta su Sky Sport