Russia 2018 – Il quadro dei quarti di finale: date e orari

Completato il quadro dei quarti di finale del Mondiale russo: si comincia venerdì con Uruguay-Francia e Brasile-Belgio.

MOSCA – Ci stiamo avvicinando ad ampie falcate verso la finale di Mosca che si disputerà 15 luglio, mancano infatti 12 giorni alla consegna della Coppa del Mondo. Negli ottavi di finale abbiamo salutato la Spagna, uscita sconfitta ai rigori contro la Russia. I padroni di casa nei quarti di finale si sfideranno con la Croazia, ritrovatasi tra le favorite, dopo che “le fiamme” hanno battuto con un po’ di fortuna la Danimarca: sfida che si è conclusa dagli undici metri. La sfida avrà luogo sabato 7 alle 20 in quel di Sochi.

A dare il via a questo turno saranno Uruguay e Francia, venerdì 6 alle ore 16 a Nižnij. I sudamericani arrivano all’incontro dopo aver sconfitto il Portogallo 2-1. Dopo una super prestazione Cavani, il “matador”, probabilmente non sarà in campo dopo l’infortunio al gemello rimediato per gli ottavi di finale. I vice-campioni di Europa hanno escluso da questo mondiale l’Argentina in una sfida rocambolesca finita 4-3 per i “blues” grazie alla superlativa prestazione di Kylian Mbappè. L’Inghilterra, anche lei ai rigori, ha passato il turno contro la Colombia e si troverà davanti la Svezia. Gli scandinavi, dopo aver passato a sorpresa il proprio girone (in cui figurava anche la Germania), hanno battuto 1-0 la Svizzera grazie alla rete di Emil Forsberg.

Il clou di questi quarti di finale sarà Brasile-Belgio: i verdeoro hanno vinto 2-0 contro il Messico. Per i centroamericani settima eliminazione di fila agli ottavi di finale, grazie alle reti di Neymar e Firmino. Per i Diavoli Rossi non è stata affatto una passeggiata arrivare fino a questo punto visto che, nel match valido per gli ottavi di finale, il Giappone era avanti di due gol ma tre reti, negli ultimi venti minuti, hanno permesso alla Nazionale belga di qualificarsi.

Il programma dei quarti di finale: date e orari

Venerdì 6/7 ore 16.00 Uruguay-Francia

Venerdì 6/7 ore 20.00 Brasile-Belgio

Sabato 7/7 ore 16.00 Svezia-Inghilterra

Sabato 7/7 ore 20.00 Russia-Croazia